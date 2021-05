De brandweer en politie zijn woensdagmiddag rond 13.30 uur uitgerukt naar de Seringstraat. In een van de woningen in die straat was brand uitgebroken.

Volgens de politie was in de tussenwoning een vaatwasser in brand gevlogen. De brandweer ging met twee wagens ter plaatse en wist de brand te blussen.

Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt, maar de brand was snel onder controle.