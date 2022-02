Brandweer rukt uit voor brand in frituurpan bij studentenvereniging op de Drift in Utrecht

In het pand van studentenvereniging U.V.S.V./N.V.V.S.U. is maandagavond een frituurpan in brand gevlogen. De politie en brandweer rukten uit voor het incident.

De studenten konden het vuur in de frituurpan snel doven en wisten ook snel de sociëteit uit te komen. Ze verzamelden zich vervolgens op het Janskerkhof om de afloop van de brand af te wachten.

Tekst loopt door onder de foto

De brandweer en meerdere eenheden van de politie kwamen ter plaatse om het incident in goede banen te leiden. Dankzij het snelle handelen van de studenten zelf, had de brandweer weinig werk meer. De politie complimenteert de studenten dan ook voor het snelle doven van het vuur en ontruimen van het pand.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Politie Utrecht Centrum (@politie_utrecht_centrum)

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.