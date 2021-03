Brandweer rukt uit voor pannetje op het vuur bij horecazaak KARAF in centrum van Utrecht

Elf appartementen in het centrum van Utrecht zijn zaterdagochtend ontruimd, omdat er bij de ondergelegen horecazaak KARAF veel rookontwikkeling was. De oorzaak bleek een pannetje op het vuur.

De brandweer werd zaterdagochtend rond 07.45 uur gealarmeerd omdat er veel rook te zien was bij de horecazaak op de hoek van de Jansdam en Kort Jansstraat. Uit voorzorg zijn de bovengelegen woningen ontruimd. Het bleek uiteindelijk mee te vallen.

Een woordvoerder van Veiligheidsregio Utrecht zegt dat er geen mensen in de zaak aanwezig waren. Hoeveel schade er is vanwege de rookontwikkeling is niet bekend. Momenteel wordt het pand geventileerd.

Vanwege het incident waren omliggende straten afgesloten. Zodra de brandweer klaar is bij KARAF worden deze weer vrijgegeven.