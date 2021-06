Brandweer rukt uit voor stoomlekkage in parkeergarage aan Leidseveer in Utrecht

De brandweer moest zaterdagochtend uitrukken voor wat leek op een brand in een parkeergarage aan de Leidseveer in Utrecht. Het bleek uiteindelijk om een stoomlekkage van de stadsverwarming te gaan.

Rond 09.30 uur kwam bij de brandweer de melding binnen over een mogelijke brand in de parkeergarage. Een paar minuten later werd opgeschaald naar een ‘middelbrand’ en niet lang daarna werd dit weer ingetrokken.

Volgens Veiligheidsregio Utrecht is er sprake van een stoomlekkage. Aan het fietspad langs het Smakkelaarsveld is goed te zien dat er stoom uit de roosters van de parkeergage komt.