Brandweer rukt uit voor warmgelopen liftmotor in Utrechts zorgcentrum

De brandweer is woensdagmiddag met meerdere eenheden uitgerukt naar een zorginstelling aan de Grebbeberglaan in Utrecht. Vanwege een warmgelopen liftmotor was er rook ontstaan op de achtste verdieping.

Het incident gebeurde rond 16.15 uur bij zorgcentrum Bijnkershoek in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Vanwege de rookontwikkeling is het automatische brandalarm afgegaan. De brandweer reageerde daarop door een eenheid naar het zorgcentrum te sturen.

Tegelijkertijd is er contact geweest met mensen ter plaatse. Zij vertelden dat er inderdaad veel rook was en daarop besloot de brandweer nog een wagen die kant op te sturen. “Dat hebben we onder andere gedaan omdat het om een woonzorgcentrum gaat”, zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

Stroom

De brandweer heeft vervolgens de stroom van de warmgelopen liftmotor gehaald en de rook weggeblazen. Daarna was de situatie weer onder controle.

Volgens VRU hebben de bewoners geen last gehad van de rook. Zij konden gewoon in hun woning blijven en het pand hoefde dus niet ontruimd te worden.