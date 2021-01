Brandweer uitgerukt voor ‘grote brand’ in nieuwbouwwoningen Leidsche Rijn

De brandweer is met groot materieel uitgerukt naar een brand aan de Kruidnagelweg in Leidsche Rijn in Utrecht. Er wordt momenteel met man en macht gewerkt om te voorkomen dat het vuur overslaat.

Rond 11.45 uur kwam de eerste melding binnen bij de brandweer. Het ging toen om een brand in een spouwmuur van een woning die nog in aanbouw is. Inmiddels is het vuur naar vier naastgelegen woningen overgeslagen. Veiligheidsregio Utrecht spreekt dan ook van een ‘grote brand’.

De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar een zesde woning. Hierbij is ook een specialistisch blusvoertuig aanwezig. Omdat de huizen nog niet worden bewoond worden hoefde er niet ontruimd te worden.