Brasserie GRACE aan de Lange Nieuwstraat is op zoek naar nieuwe eigenaar

Brasserie GRACE, gelegen aan de Lange Nieuwstraat, is beschikbaar ter overname. Het restaurant zit sinds 2021 in de binnenstad van Utrecht, en focust op de Franse keuken. De horecagelegenheid is op zoek naar een nieuwe eigenaar.

In het pand aan de Lange Nieuwstraat 88 hebben verschillende horecazaken gezeten. Eerst zat er bijvoorbeeld restaurant Noir. Die zaak sloot begin 2021 haar deuren. Toen was het aan Brasserie GRACE om nieuw leven te blazen in de zaak. GRACE focust op de Franse keuken, maar dan ‘met een twist’. Er is een uitgebreide wijn- en drankkaart. Het interieur moet het gevoel van de roaring twenties doen herleven.

Brasserie GRACE ontvangt inmiddels zo’n vier jaar gasten aan de Lange Nieuwstraat. Het horecaconcept wordt te koop aangeboden. Het pand is te huur. Eén van de ondernemers wenst niet met DUIC in gesprek te gaan over de kwestie.