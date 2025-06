Bridgen verveelt nooit bij Utrechtse BC’80: ‘Het blijft elke keer spannend’

In de rubriek Utrechts Verenigingsleven maken we kennis met een van de vele verenigingen uit de stad. Utrecht heeft verenigingen in allerlei soorten en maten, de hoogste tijd om die eens te leren kennen.

Bridge is het kaartspel dat bij de Utrechtse vereniging BC’80 inmiddels 45 jaar centraal staat. De club speelt wekelijks in het Nationaal Denksport Centrum (NDC) op de Kennedylaan. Na een krimp tijdens de coronacrisis groeit het ledenaantal weer. Gezelligheid en competitie staan hoog in het vaandel bij BC’80.

“We zijn druk bezig om nieuwe leden te werven”, zegt vicevoorzitter Lena Donk. “En dat lukt.” Ze zit samen met voorzitter Albert Jansen in het grand café van het Nationaal Denksport Centrum Den Hommel. “Het werven gaat zelfs beter dan we hoopten”, zegt Albert. “Voor ons is het belangrijk dat mensen weten dat het hier gezellig is.” BC’80 heeft nu 94 leden, van wie een kleine 40 vrouw zijn. Negen maanden geleden waren er nog 67 leden. “Ons streefgetal is ongeveer 130 leden.”

NDC Den Hommel is een groot gebouw dat de Nederlandse Bridge Bond heeft gebouwd. Op deze plek vinden onder andere Nederlandse kampioenschappen en competities plaats, maar het is ook een onderkomen voor nationale selecties en Utrechtse denksportverenigingen. Overdag doet het dienst als zalencentrum.

Iedere donderdagavond is daar de speelavond van BC’80. Van 19.30 uur tot circa 22.30 uur worden er zes rondes gespeeld. Na afloop zoeken de leden graag de bar op, maar ook vooraf wordt er op het terras aan het kanaal regelmatig wat gedronken. Vanaf 5 juni tot eind augustus veranderen die speelavonden in de zogenoemde Zomerdrives. Ook niet-leden en minder ervaren spelers zijn dan welkom om mee te doen.

Prikkelen

Albert leerde als student in de jaren 80 bridgen. “Ik kreeg een drukke baan en ben er tien jaar later mee gestopt. Het viel niet meer te combineren. Een paar jaar geleden ben ik weer begonnen. Ik heb nu meer tijd. Ik heb inmiddels de pensioenleeftijd, maar ik heb nog wel een eigen bedrijf.”

“Als ik ’s avonds hier kom, kan ik een drukke werkdag achter me laten en me alleen maar focussen op dat mooie spel”, zegt Lena. “Dat vind ik heel leuk. Het vraagt veel aandacht en concentratie.” Bridge blijft prikkelen, vindt Lena. “Ieder spel is weer anders. Je hebt altijd een nieuwe kans. Daardoor blijft het elke keer spannend. Bovendien doe je het samen: je hebt altijd een vaste partner.”

De tekst loopt door onder de foto.

“Bij dit kaartspel doet het er niet toe hoe goed de kaarten in je hand zijn”, zegt Albert. “Bij klaverjassen en pokeren is dat heel anders. Bij bridge gaat het erom wat je met je kaarten doet. Er zijn altijd voldoende mogelijkheden.”

Goed voor je brein

Het leuke aan de vereniging en het spel vinden Albert en Lena de gezelligheid en de nieuwe mensen die ze er leren kennen. Ook houdt het spel je mentaal fit, wat ze een fijne bijkomstigheid vinden. “Bridge is absoluut goed voor je brein”, zegt Lena. “En het is gewoon een sociale aangelegenheid. Dat is allebei hartstikke belangrijk.”

De club organiseert allerlei activiteiten. “Een uitje naar een ander land bijvoorbeeld”, zegt Albert. “Daar kunnen we natuurlijk ook een middag bridgen, maar ook culturele activiteiten ondernemen.” Laatst was er een clinic van een voormalig wereldkampioen en in juli staat het jubileumfeest op het programma in Fort Blauwkapel.

Voor wie nieuwsgierig is naar het spel maar nog nooit heeft gebridged: in september start weer een beginnerscursus in samenwerking met de Volksuniversiteit. Albert en Lena hebben vertrouwen in de toekomst. “We hebben nog geen opzeggingen dit jaar. We willen ook graag meer jonge mensen aantrekken.”