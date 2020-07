Brug verplaatst van Oosterspoorbaan naar Dorpsstraat

Op de kruising van de Parkweg en Dorpsstraat in het Utrechtse Vleuten is een nieuwe voetgangersbrug geplaatst. De brug werd eerder nog gebruikt als oversteek van de Minstroom bij de Oosterspoorbaan

Begin dit jaar is de voetgangersbrug aan de Oosterspoorbaan beschikbaar gekomen. Nu heeft de brug een tweede leven gekregen. De voetgangersbrug is naast de huidige brug bij de kruising in Vleuten komen te liggen.

De brug moet zorgen voor een veiligere oversteek voor voetgangers. Het voetpad verdwijnt van de brug die er al lag, daar kunnen fietsers nu ruim gebruik van maken. De komende tijd worden er nog afrondende werkzaamheden uitgevoerd.