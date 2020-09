Brugdek Nelson Mandelabrug in slechtere staat dan gedacht – Ook chroom6 aangetroffen

De staat van het brugdek van de Utrechtse Nelson Mandelabrug blijkt een stuk slechter dan van tevoren werd gedacht. Er werd onder meer chroom6 gevonden in de verf op het brugdek. Het brugdek werd in juni verwijderd voor versteviging en restauratie, maar de slechte staat van de brug zorgt voor vertraging bij het terugplaatsen. Dit staat nu gepland in het weekend van 2 tot 4 oktober.

Op de werf waar het brugdek gerepareerd zou worden, werd ontdekt dat delen van het dek met chroom6 houdende verf zijn uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden zijn volgens de gemeente geen medewerkers in contact geweest met de giftige stof. Ook blijkt de brug in slechtere staat dan na het vooronderzoek werd gedacht.

Experts adviseren de gemeente nu om nog een keer te kijken of het oude brugdek teruggeplaatst moet worden of dat er een nieuw brugdek moet komen. De brug is 30 jaar oud en niet berekend op het vele verkeer dat er tegenwoordig overheen moet.

Beste mogelijkheid

De gemeente is op dit moment aan het kijken wat de beste mogelijkheid voor de brug is. Het plaatsen van een nieuw brugdek is volgens de gemeente waarschijnlijk geen ingrijpend werk. De Nelson Mandelabrug of Kanaalweg hoeft daarvoor niet lange tijd dicht en de extra kosten zouden kunnen worden opgevangen.

Binnenkort wordt in elk geval voorlopig het gerepareerde brugdek teruggeplaatst, inclusief de uitbreiding voor de fiets- en voetgangersbruggen. Die situatie duurt volgens de gemeente maximaal drie jaar. Volgens deskundigen is het gebruik van het oude brugdek voor die periode veilig en verantwoord. Wel wordt de brug extra in de gaten gehouden door een inspectieteam, zodat verslechteringen gelijk gerepareerd kunnen worden.