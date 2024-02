Brusselplein in Utrecht binnenkort autovrij; aangepaste plannen liggen ter inzage

Het Brusselplein in Utrecht wordt binnenkort autovrij. Na reacties van omwonenden is het oorspronkelijke plan aangepast en de nieuwe uitwerking ligt nu zes weken ter inzage. Het verbod voor autoverkeer gaat daarna in.

Bewoners en ondernemers klagen al langer over de situatie op het Brusselplein, dat het hart is van winkelgebied Leidsche Rijn Centrum. De gemeente verwacht, onder meer door de oplevering van verschillende projecten in de omgeving, dat de komende tijd meer mensen gebruik gaan maken van het gebied.

“Het toenemende gebruik is positief, maar het brengt ook onveilige en ongewenste situaties op het Brusselplein met zich mee”, schreef het college van burgemeester en wethouders eerder. Het autoverkeer zou volgens omwonenden en ondernemers een van de factoren zijn die de ‘verblijfskwaliteit’ aantast.

Automobilisten zouden bijvoorbeeld niet altijd rekening houden met winkelend publiek of spelende kinderen en ’s avonds zou er vaak te hard worden gereden. Vrachtverkeer dat het Brusselplein tegen de regels in gebruikt om te laden en lossen zou ook overlast veroorzaken, terwijl er voor ondernemers een ondergrondse expeditie is.

Aangepaste plannen

De gemeente besloot eerder al gehoor te geven aan klachten van omwonenden en kwam met een plan om van het Brusselplein een voetgangersgebied te maken. Omwonenden brachten tijdens een informatiebijeenkomst over de plannen verschillende punten naar voren die ze graag anders zouden zien. De gemeente heeft een aantal van die punten nu in de plannen verwerkt.

Omwonenden vroegen onder meer of het mogelijk is om laad- en losverkeer voor de bibliotheek en een toekomstig hotel via de Kopenhagenstraat te laten rijden, in plaats van vanuit de Londenstraat, zodat het verkeer niet om het Brusselplein heen hoeft. De gemeente onderzocht het idee en komt tot de conclusie dat dit mogelijk is. Daarop werden de plannen aangepast.

Nieuwe situatie

De plannen liggen zes weken ter inzage, wat inhoudt dat mensen erop kunnen reageren. Daarna worden borden geplaatst en mag gemotoriseerd verkeer niet meer rondom het plein rijden. Fietsen blijft wel toegestaan op de rijbaan. Op verschillende plekken komen palen te staan om auto’s tegen te gaan en de eerste week na de invoering van de nieuwe situatie worden verkeersregelaars ingezet.

Laden en lossen blijft voor winkels die niet zijn aangesloten op de ondergrondse expeditie wel mogelijk, maar dan alleen binnen bepaalde tijdstippen. Marktkooplieden, organisatoren van evenementen en bedrijven die voor werkzaamheden in het gebied moeten zijn, kunnen bij de gemeente een ontheffing aanvragen.