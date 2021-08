‘Brutale’ en ‘laffe’ inbraak in woning van 92-jarige in Utrecht Oost

Een 92-jarige bewoner van een huis aan de Platolaan in Utrecht stond zaterdagochtend oog in oog met een inbreker. Het slachtoffer is ongedeerd gebleven.

De inbraak vond vermoedelijk plaats tussen 07.00 en 07.30 uur. De politie spreekt over een ‘brutale’ en ‘laffe’ diefstal. Wat er precies is meegenomen uit het huis in Utrecht Oost is niet bekend.

De politie zegt met spoed op zoek te zijn naar getuigen. “Ook roepen wij mensen op die mogelijk in het bezit zijn van camerabeelden zich bij ons te melden.”