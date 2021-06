Burgemeester: ‘Als de situatie in de parken niet snel verandert komen er ingrijpende maatregelen’

Als de situatie in de Utrechtse parken niet snel verandert moeten er ingrijpende maatregelen worden genomen. Dat zegt burgemeester Sharon Dijksma in een reactie op de vele overlastmeldingen van afgelopen tijd en het afval dat regelmatig wordt achtergelaten door parkbezoekers.

Het probleem van achtergelaten afval in de Utrechtse parken speelt al langer. In 2018, ruim voor de coronapandemie, zette de gemeente een promotieteam in. Onder de noemer ‘Kwak je afval in de bak’ werden bezoekers aangespoord hun eigen rotzooi op te ruimen. Een jaar later, in 2019, pleitte de VVD ervoor om tijdelijk meer afvalbakken te plaatsen bij een aantal parken.

Maar sinds de coronamaatregelen lijken de problemen in de parken te zijn toegenomen. Het gaat dan niet alleen om achtergelaten afval, maar ook om overlast. Eerder deze maand liet de gemeente weten zich genoodzaakt te voelen om extra te handhaven.

Prachtige parken

Dijksma schrijft nu in een bericht op sociale media dat Utrecht ‘prachtige stadsparken’ heeft zoals Park Lepelenburg, het Wilhelminapark en het Griftpark. “We doen ons uiterste best onze parken tot een fijne plek te maken zodat alle Utrechters er volop van kunnen genieten. Drie keer (!) per dag wordt het vuil opgehaald. Ondanks alle inspanningen is er al avonden en nachten lang aanhoudende overlast en blijft extreem veel rommel achter”, aldus de burgemeester.

Dijksma zegt dat er niet veel maatregelen meer genomen kunnen worden. “Zo langzamerhand zijn we aan het einde van ons Latijn met alle inzet die met handhaving (waarschuwen en beboeten), voorlichting en campagnes kan worden bereikt.”

Ingrijpende maatregelen

De burgemeester zegt dan ook dat de situatie snel moet veranderen. “Als de situatie niet snel verbetert dwingt me dat tot het nemen van ingrijpende maatregelen, zoals nachtsluiting van de parken of het actief handhaven van het alcoholverbod in de binnenstad.”

Dijksma zegt tot slot liever niet over te gaan tot zulke maatregelen. “Veel liever zie ik dat we samen kunnen blijven genieten van onze mooie parken. Daarom doe ik hierbij een dringende oproep: houd het rustig en neem je rommel mee!”