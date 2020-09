Burgemeester Den Oudsten spreekt Utrechters toe over corona: ‘Druk de pauzeknop in’

Burgemeester Den Oudsten heeft in een filmpje op sociale media de inwoners van Utrecht toegesproken. Hij zegt dat het coronavirus aan een opmars bezig is en dat de maatregelen van het kabinet nodig zijn om erger te voorkomen. Den Oudsten vraagt Utrechters om ‘de pauzeknop’ in te drukken.

Beste Utrechters,

Wat fijn dat u even luistert want ik wil graag mijn zorg met u delen. Sinds de zomervakantie is het coronavirus bezig met een gevaarlijke opmars. Dat is helaas ook in Utrecht het geval. De afgelopen twee weken is het aantal besmettingen zelfs verdubbeld. Iedereen weet het natuurlijk wel, als we nu niet aanpakken zitten we straks in dezelfde situatie als dit voorjaar. Dat willen we voorkomen en daarom moeten wij ons gedrag drastisch aanpassen.

We moeten nu als het ware de pauzeknop indrukken van ons sociaal leven. Het is logisch dat het kabinet daarom stevige maatregelen heeft aangekondigd. De komende drie weken moeten uitwijzen of de maatregelen voldoende effect hebben. Het zijn geen fijne maatregelen, maar ze zijn helaas noodzakelijk om erger te voorkomen. Want zolang er nog geen werkend vaccin beschikbaar is, kunnen alleen u en ik, wij allen, het coronavirus terugdringen. En dat doen we vooral door ons te blijven houden aan die simpele basisregels: houd afstand, was uw handen, blijf bij klachten thuis, die u waarschijnlijk al kunt dromen. Maar u droomt niet alleen, ik zie dat velen van u zich er echt aan houden. En ik zie ook veel ondernemers hun best doen hun winkel of horecazaak coronaproof in te richten en er goed op te letten dat klanten zich ook zo gedragen. Daar heb ik veel respect voor.

Maar al met al is het nodig om meer maatregelen te nemen. Ook in de sport. Het coronavirus is echt nog niet klaar met ons. Ik doe daarom een dringend beroep op u allen: druk die pauzeknop in. Blijf zoveel mogelijk thuis, werk zoveel mogelijk thuis. Doe uw boodschappen op een rustig moment en doe dat alleen. Vergader online, borrel digitaal. Ik weet het, het wordt er zo niet leuker op maar we zullen echt drie weken moeten doorbijten. In het voorjaar is het ons ook gelukt.

Alleen als we ons allemaal aan de regels houden heeft het effect. Samen is de sleutel. Doe het voor Utrecht.