Burgemeester Dijksma bezoekt enige officiële maker One Love-band in Utrecht: ‘Ruim 10.000 verkocht’

Het bedrijf van de Utrechtse Roland Heerkens is de enige ter wereld die de One Love-aanvoerdersband mag produceren, op verzoek van de KNVB. Sinds de FIFA het dragen van de band vorige maand verboden heeft tijdens het WK-voetbal, is die razend populair. Iedere band vliegt direct de deur uit. Reden genoeg voor burgemeester Sharon Dijksma om een kijkje te nemen bij het Utrechtse bedrijf.

Sinds april zit Voetbalshop.nl gevestigd in Utrecht: na 35 jaar verliet het Woerden en verhuisde de onderneming naar een grotere locatie op bedrijventerrein De Wetering. Alleen op die plek achter The Wall mag de officiële One Love-aanvoerdersband worden geproduceerd.

Aanvoerders van verschillende elftallen op het WK, waaronder Oranje, wilden de band graag dragen tijdens de wedstrijden in Qatar. De band is onderdeel van een internationale voetbalcampagne en staat voor verbinding en tegen alle vormen van discriminatie. De FIFA besloot de actie echter tegen te houden en ontketende zo een politieke discussie.

Dat dit verbod zorgde voor een enorme populariteit, merkte Roland Heerkens de afgelopen weken maar al te goed. “We hebben er tot nu toe tussen de 10.000 en 12.000 verkocht. Als we er nu weer duizend online zouden zetten, zijn ze zo weg.”

‘Bijzonder en grappig’

Roland laat burgemeester Dijksma zien waar de One Love-logo’s uit de speciale printer komen rollen. Met behulp van speciale inkt die reageert op warmte, wordt het kleurrijke ontwerp vervolgens met een andere machine op de stof gedrukt.

Om de band om te doen, moet eerst een speciaal elastiekje om je bovenarm, zo demonstreert Roland aan de Utrechtse burgemeester. Daarna kan de band met klittenband worden vastgemaakt. Zo valt de aanvoerdersband er niet af tijdens een wedstrijd. De burgemeester houdt de band de rest van het bezoek om haar arm.

Het Utrechtse bedrijf heeft via de KNVB als enige ter wereld het patent om de officiële aanvoerdersband te produceren. “Ik vind het heel erg leuk om dit te zien”, zegt de burgemeester. “Het is bijzonder en grappig dat het bedrijf dat iets maakt dat wereldwijd zo’n dynamiek veroorzaakt, gewoon om de hoek zit.”

‘Groot en politiek’

“Ik heb met dit bedrijf in de 45 jaar dat we bestaan rare dingen meegemaakt,” zegt Roland, “maar dit is wel heel groot en politiek. Ik heb elke dag contact met de KNVB.”

Na overleg met de voetbalbond worden de banden verkocht voor 4,99 euro per stuk. Winst maakt Heerkens er dus niet mee, maar dat is ook niet de bedoeling. En dat hoeft ook niet, met een jaaromzet van zo’n 50 miljoen euro.

Met ruim een miljoen bestellingen per jaar is Voetbalshop.nl de marktleider in de Benelux. Het zorgt onder meer voor de teamkleding van verschillende betaalde voetbalclubs, zoals AZ, PSV, Vitesse, MVV, KRC Genk, Cambuur en PEC Zwolle, en ruim 350 amateurclubs.

In de grote loods liggen een half miljoen voetbalproducten op voorraad in de blauwe kratten, zoals T-shirts en schoenen, klaar om verzonden te worden. Ook heeft Voetbalshop.nl negentien fysieke winkels. Die bij de Galgenwaard is door corona verdwenen, maar komt op een andere plek in de stad weer terug.

