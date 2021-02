Burgemeester Dijksma bezoekt kringloopwinkel Emmaus; ‘Misschien neemt ze iets leuks mee’

Emmaus Domstad, met name bekend vanwege de kringloopwinkels in Utrecht, kreeg dinsdagmiddag bezoek van burgemeester Sharon Dijksma. De winkels zijn vanwege de coronamaatregelen al een tijdje gesloten en Emmaus verkeert daardoor in zwaar weer. Deze week wordt echter de webshop gelanceerd en kunnen klanten online een cadeaubon kopen.

De coronamaatregelen hakken er bij Emmaus behoorlijk in. De bodem is naar eigen zeggen in zicht. Omdat er nú geld nodig is, zijn de cadeaubonnen in het leven zijn geroepen. “Het idee achter de bonnen is dat mensen ze nu alvast kopen. Als straks de winkels weer open mogen, kunnen ze de cadeaubon inleveren voor spullen. We hopen echt dat klanten ons willen steunen”, zegt Luuk van Wingerden van Emmaus Domstad.

Kennismaken

Dijksma, die nog niet zo lang burgemeester van Utrecht is, is nog steeds kennis aan het maken in de stad. Vanwege onder andere bovenstaand initiatief bezocht ze dinsdag de locatie van Emmaus in Parkwijk. “Misschien neemt ze nog iets leuks mee”, zei Van Wingerden met een knipoog voor aanvang van het bezoek.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

De burgemeester kwam niet met lege handen aan. Ze had onder andere een modelvliegtuig meegenomen dat voormalig burgemeester Jan van Zanen ooit cadeau had gekregen. Na de overhandiging kreeg Dijksma een rondleiding.

Geschiedenis

Tussen de tweedehands meubels, boeken en servies was een tafeltje gezet, met daaromheen een aantal stoelen. Op tafel stond gebak, koffie en thee. Op deze plek vertelde Rob Hamers iets over de geschiedenis van Emmaus.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Zo vertelde hij dat de beweging na de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk werd opgericht door parlementslid Abbé Pierre. Pierre maakte zich sterk voor daklozen en nam er ook een paar op in zijn eigen huis. Om aan geld te komen werden tweedehands spullen verzameld en verkocht. “De essentie is dat je voor je eigen gedoe zorgt, anderen helpt en omdat je anderen helpt, helpen zij jou ook.”

Daklozen

Deze formule wordt wereldwijd nog steeds gebruikt. Zo ook bij Emmaus Domstad. Grenzend aan de kringloopwinkel zit namelijk een huis waar daklozen worden opgevangen. Er is plek voor veertien bewoners en drie begeleiders. Meer dan de helft van de mensen die hier hebben gewoond gaan op een zeker moment weer zelfstandig wonen. Ook deze opvang wordt bekostigd met de inkomsten van de kringloopwinkel. Dijksma was zichtbaar onder de indruk van de resultaten van de opvang.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

De mensen van Emmaus Domstad waren naar eigen zeggen vereerd door het bezoek van de burgmeester. “Het is leuk dat ze tijd en aandacht aan ons besteed. We willen dan ook graag laten zien wat we hier allemaal doen. We hadden een goede band met Van Zanen en die willen we met haar ook krijgen”, aldus Van Wingerden.

De cadeaubonnen worden deze week te koop aangeboden via de website van Emmaus Domstad.