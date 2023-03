Burgemeester Dijksma bezoekt Rutgers in roerige week van Lentekriebels: ‘Niet buigen voor intimidatie’

Burgemeester Sharon Dijksma heeft vrijdag een bezoek gebracht aan Rutgers. De organisatie heeft afgelopen dagen te maken gekregen met nepnieuws, bedreigingen en intimidatie vanwege de Week van de Lentekriebels. Medewerkers van Rutgers zijn aangeslagen door de felle reacties op sociale media, maar voelen zich ook strijdvaardig. Burgemeester Dijksma benadrukte dat men niet moet buigen voor intimidatie.

De Week van de Lentekriebels is een projectweek waarin kinderen op basisscholen in heel Nederland les krijgen over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Het thema is dit jaar ‘Wat vind ik fijn?’ en moet bijdragen aan positieve seksuele vorming.

De week is dit jaar aangegrepen door critici om hun ongenoegen te uiten over de lesstof, daar worden niet alleen inhoudelijke argumenten bij gebruikt. Er is met name sprake van desinformatie of lesstof die uit de context gehaald wordt, en van intimidatie en bedreiging richting medewerkers van Rutgers. Het onderwerp werd veel besproken op sociale media, maar ook op televisie en in de Tweede Kamer. Het expertisecentrum, dat in Utrecht zit, heeft afgelopen week meermaals contact gehad met de politie over de situatie.

Positieve reacties

“Intimidatie is niet normaal”, vertelt Dijksma terwijl ze in gesprek is met twee medewerkers van Rutgers. Ze is vrijdag langsgekomen om hen een ‘hart onder de riem te steken’. “Ik waardeer het werk dat jullie doen. We laten niet gebeuren dat er mensen zijn die door te bedreigen of intimideren jullie monddood proberen te maken. Dat deugt niet en daar moeten we niet voor buigen.”

Dijksma benadrukte dat het belangrijke werk van Rutgers, doordat het wetenschappelijk onderbouwd is en op een verantwoorde manier gebeurt, juist bijdraagt aan het bespreekbaar maken van belangrijke onderwerpen als seksualiteit, grenzen en consent.

Luc Lauwers, programmamanager seksuele vorming bij Rutgers, is blij met de steun van burgemeester Dijksma: “Wij krijgen deze week ook ontzettend veel positieve reacties. Leerkrachten en verreweg de meeste ouders vinden dit een belangrijke en leuke week. Met waardevolle gesprekken in de klas, en thuis. Zelfs meer dan ooit!” Dit jaar werden er volgens Rutgers 4.000 lessen meer uit het Kriebels in je buik-lespakket gegeven dan vorig jaar, een toename van bijna 20 procent.