Burgemeester Dijksma reageert opgelucht op verbod anti-abortusdemonstraties

Burgemeester Dijksma reageerde woensdagavond opgelucht bij Pauw & De Wit op de uitspraak van de Raad van State dat anti-abortusdemonstraties direct voor de ingang van abortusklinieken verboden mogen worden. “We moeten het demonstratierecht koesteren, maar vrouwen ook hun wettelijk recht op zelfbeschikking gunnen”, aldus Dijksma.

Bij de abortuskliniek aan de Biltstraat staan regelmatig anti-abortusdemonstranten direct voor de ingang van het Vrelinghuis. Door de uitspraak van de Raad van State mag Dijksma dit soort protesten voor de ingang verbieden. Ze is zeer blij met deze uitspraak.

“Ik merkte dat vrouwen ook op een gegeven moment hun afspraken gingen afzeggen, omdat ze door demonstranten gewoon werden aangeklampt. Ze hebben dat natuurlijk als zeer intimiderend ervaren”, aldus Dijksma.

Tegelijkertijd vindt Dijksma het van belang dat het demonstratierecht beschermd blijft: “Dat doet de Raad van State ook met deze uitspraak. Maar wel vrouwen ook hun wettelijk recht op zelfbeschikking van hun lijf gunnen.”

Schurende grondrechten

In het interview merkt Pauw op dat demonstraties vaker tot ongemak of hinder leiden. Volgens Dijksma klopt dat, en mag dat ook: “De wet die de demonstraties regelt, die zegt eigenlijk dat het mag schuren. Daarom heeft de Raad van State ook uitgesproken dat het binnen gehoorafstand moet zijn. Maar dat is echt iets anders dan individuele mensen hun recht belemmeren. Ook op hun eigen lichamelijke integriteit.”

Volgens Dijksma is er dan ook sprake van schurende grondrechten: “Dat de Raad van State hierin deze afweging maakt, kan ik heel goed volgen.”

Uitspraak

Op woensdag 3 december oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat burgemeesters anti-abortusdemonstraties die direct voor de ingang van een abortuskliniek plaatsvinden, mogen verbieden. De bedoeling is dat burgemeesters op deze manier mogelijke wanordelijkheden kunnen voorkomen. Zo’n verbod is alleen toegestaan als er een alternatieve locatie wordt aangewezen, van waaruit de kliniek nog steeds zichtbaar en hoorbaar is.