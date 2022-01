Burgemeester Dijksma doet oproep aan kabinet: ‘Houd oog voor winkeliers en andere ondernemers’

De burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma, heeft maandagmiddag een oproep gedaan aan het nieuwe kabinet ‘om oog te hebben voor de zware last die onze winkeliers en andere getroffen ondernemers nu moeten dragen’. Dijksma deed deze oproep namens de 26 burgemeesters in de Veiligheidsregio Utrecht.

Alle burgemeesters van de VRU kwamen maandagmiddag samen waarbij onder meer werd gesproken over het bieden van perspectief aan bewoners en ondernemers in deze coronacrisis. Al eerder is er vanuit de regio Utrecht bij het kabinet aangedrongen op het ontwikkelen van een langetermijnstrategie. Ook de landelijke politiek heeft het kabinet opgeroepen om met een plan voor de lange termijn te komen.

Zorgen

De burgemeesters uit de regio Utrecht zijn ‘verheugd’ dat het kabinet hiermee aan de slag is gegaan en heeft aangegeven voor het einde van deze maand met een voorstel te komen. Maar, zo laat Sharon Dijksma weten, ondertussen maken de burgemeester zich zorgen over de positie waarin een aantal sectoren die nu worden getroffen door lockdown zich bevindt. Dit betreft met name sectoren die wel gesloten zijn, maar nauwelijks steun krijgen vanuit de Rijksoverheid; zoals bijvoorbeeld de niet-essentiële detailhandel.

Perspectief is hard nodig, zo menen de burgemeesters. Voorzitter VRU Sharon Dijksma: “Namens alle Utrechtse burgemeesters roep ik het kabinet op om oog te hebben voor de zware last die onze winkeliers en andere getroffen ondernemers nu moeten dragen. Het water staat hen aan de lippen, maar ze krijgen nauwelijks steun. We hopen dat het kabinet deze sectoren tegemoet wil komen; dat kan met steun of indien de situatie het toelaat met een verantwoorde versoepeling van bestaande maatregelen.”