Burgemeester Dijksma doet oproep op klimaattop Glasgow: ‘Stedelijke klimaatfinanciering cruciaal’

Burgemeester Sharon Dijksma wil dat steden meer geld krijgen voor de aanpak van klimaatverandering. Dijksma doet daartoe dinsdag tijdens de klimaattop in Glasgow een oproep.

Steden in Nederland krijgen van het Rijk 72 miljoen euro voor de aanpak van klimaatverandering, terwijl daar volgens de Raad van Openbaar Bestuur tot 2024 ruim 1,5 miljard euro voor nodig is.

Volgens Dijksma zijn steden cruciaal voor de klimaataanpak. “Denk aan het bouwen van duurzame (nieuwe) huizen, schone mobiliteit of het zorgen voor genoeg groen. In 2050 woont zo’n zeventig procent van de wereldbevolking in steden, terwijl de financiering voor duurzame oplossingen grotendeels uitblijft.”

Sleutelpositie

Steden ondernemen volgens Dijksma al veel zelf, maar kunnen alleen nog succesvoller zijn als er meer geld vrijkomt voor de aanpak van klimaatverandering. Ook meer samenwerking met nationale en internationale overheden is volgens de burgemeester van belang om de gestelde klimaatdoelen te bereiken.

Dijksma roept vandaag tijdens een bijeenkomst over ‘Nationally Determined Contributions’ dan ook op om te kijken naar de sleutelpositie van steden voor de aanpak van klimaatverandering en daarvoor meer geld uit te trekken. Bij de bijeenkomst zijn onder meer de Europese Commissie en andere burgemeesters aanwezig.

Utrechtse voorbeelden

Burgemeester Dijksma is tot en met woensdag op de Klimaatconferentie in Glasgow. Ze spreekt daar onder meer bij een panel van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO over Utrechtse voorbeelden die te maken hebben met klimaat en gezondheid. Het gaat dan om onder meer de fietsinfrastructuur in de stad, de vergroening van Utrecht en het herstellen van de singel.

Dijksma is verder op de klimaattop om namens Utrecht een zogenoemde ‘call to action’ te tekenen over emissievrij verkeer. Daarmee worden nationale overheden opgeroepen om te investeren in onder meer laadpalen, zodat meer elektrisch vervoer mogelijk wordt. Tot slot spreekt ze samen met burgemeesters van de Mayors Alliance over de afgesloten green deal en de noodzaak om de Europese klimaatafspraken snel uit te voeren.