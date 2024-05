Burgemeester Dijksma geeft uitleg over mysterieuze bijeenkomst bij Karel V in Utrecht: ‘Kan me voorstellen dat het vragen oproept’

Het was een mysterieuze situatie, vorige week donderdag rondom Karel V in Utrecht. Tientallen politieagenten, mobiele cameramasten en hekken die voorbijgangers het zicht ontnamen. Bij sommige Utrechters leidde de hele situatie tot vragen, bijvoorbeeld over de grote cameramasten die werden ingezet. D66, GroenLinks, PvdA en Student & Starter vroegen de burgemeester donderdag tijdens het vragenuur of dit niet anders had gekund.

De grote politie-inzet en cameramasten hadden allemaal te maken met de internationale militaire bijeenkomst ‘Chiefs of Defense’, een NAVO-bijeenkomst waar werd gesproken over internationale veiligheidsvraagstukken. Die informatie is nu bekend, maar donderdag tastten Utrechters nog in het duister. “Ik kan me goed voorstellen dat datgene wat rond Karel V plaatsvond, het was nogal geheim, veel vragen oproept”, zegt burgemeester Dijksma tijdens het vragenuur.

Omwonenden uitten hun zorgen over de plaatsing van de cameramasten, waar de raadspartijen de burgemeester dan ook een aantal vragen over stelden. De camera’s blijken door de politie te zijn geplaatst, op advies van de NCTV. Een standaardprocedure bij dergelijke bijeenkomsten, aldus Dijksma.

“Cameratoezicht was essentieel en we konden dit vanwege het vertrouwelijk karakter van de bijeenkomst niet ‘aan de voorkant’ vertellen”, zegt Dijksma. “Dat doen we normaal gesproken veel liever, maar dat is bij uitzondering niet zo. (…) De beelden worden alleen door de politie uitgekeken en die zijn dan vooral bedoeld om de bewaking van de bijeenkomst te ondersteunen en eventueel het opsporen van strafbare feiten te ondersteunen, mochten die plaatsvinden.”

Privacy

Verder zouden omwonenden bezorgd zijn geweest over hun privacy, bijvoorbeeld omdat ze niet wisten of de camera’s naar binnen konden kijken. Dat was volgens Dijksma niet het geval. “De camera’s kunnen technisch niet naar binnen kijken. Softwarematig waren de camera’s zo ingesteld dat gevelopeningen automatisch worden herkend en afgedekt. Hiermee is het dus niet mogelijk om naar binnen te kijken via ramen en deuren van woningen.” De camera’s zijn na de bijeenkomst uitgezet en in het weekend weggehaald.

Ook vragen de partijen zich af hoe het zit met het bewaren van de beelden. Volgens de burgemeester gelden, net als bij camera’s die gebruikt worden voor het bewaren van de openbare orde, wettelijke bewaartermijnen. “Die worden gerespecteerd.”

Voorkomen?

De Partij voor de Dieren vraagt burgemeester Dijksma nog of in de toekomst niet voorkomen moet worden dat er bijeenkomsten in Utrecht plaatsvinden waar zoveel hekken en camera’s voor nodig zijn.

“Dat kunnen we niet altijd voorkomen”, aldus Dijksma. “Dit is een keuze geweest van de NAVO samen met het ministerie van Defensie. Karel V heeft gewoon een vergunning om dergelijke bijeenkomsten te faciliteren.” Dat betekent volgens Dijksma dat de driehoek daar naar moet handelen, zodat zo’n bijeenkomst ook veilig plaatsvindt. “We zouden eigenlijk geen knip voor onze neus waard zijn als we dat niet deden. We doen dat wel heel zorgvuldig.”