Burgemeester Dijksma heeft corona; doet verkiezingsuitslag digitaal en mist herdenking tramaanslag

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma heeft corona. Daarom maakt zij de voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen woensdag digitaal bekend.

“Helaas ben ik vandaag positief getest op Covid”, laat Dijksma weten. “Heel vervelend. Het betekent echter niet dat mijn stem voor de gemeenteraadsverkiezingen verloren gaat. Gelukkig kun je iemand machtigen die voor jou stemt, wat ik ook heb gedaan.”

De burgemeester zou woensdagavond in TivoliVredenburg de tussentijdse uitslag van de Utrechtse gemeenteraadsverkiezingen bekendmaken. Dit gaat zij nog steeds doen, maar dan via een scherm.

Dijksma roept Utrechters op gebruik te maken van het stemrecht. “Maak gebruik van je recht om te stemmen! Het is een groot voorrecht, zelfs als je corona hebt.”

Tramaanslag

Ook zou de burgemeester op 18 maart aanwezig zijn bij de herdenking van de tramaanslag. Bij de herdenking is dit jaar voor het eerst publiek aanwezig, maar burgemeester Dijksma zal er dus niet bij zijn. Wethouder Lot van Hooijdonk vervangt Dijksma aanstaande vrijdag.

