Burgemeester Dijksma: hoogste tijd voor actie tegen straatintimidatie in Utrecht

Burgemeester Sharon Dijksma wil, samen met een aantal Utrechtse fracties, een stevige aanpak voor straatintimidatie. “Teveel vrouwen worden lastig gevallen op straat, voelen zich onveilig”, schrijft Dijksma op Twitter. Gisteren verscheen er een video waarin ze zegt dat het de hoogste tijd is om actie te ondernemen tegen straatintimidatie.

Dijksma zegt dat we in een samenleving leven waarbij gezegd wordt dat mannen en vrouwen gelijk zijn, maar niet iedereen dat ook daadwerkelijk meent. “Zolang er nog mannen zijn die serieus denken dat het gewoon normaal is om vrouwen op straat na te sissen, om ze bijvoorbeeld aan te randen, of ze op een andere manier te intimideren of zelfs te verkrachten, zolang is deze samenleving niet gelijkwaardig en is dat een leugen”, zegt Dijksma in de video.

Het is een pittige, maar belangrijke boodschap. Teveel vrouwen worden lastig gevallen op straat, voelen zich onveilig. Hoogste tijd om actie te ondernemen tegen #straatintimidatie. En het vizier te richten op de daders. Vanmiddag bespreek ik met onze Raad wat de inzet moet zijn. https://t.co/om3IgpuI9p — Sharon Dijksma (@sharon_dijksma) January 27, 2022

In de Utrechtse gemeenteraad werd er gisteren ook gedebatteerd over de aanpak van straatintimidatie. De Utrechtse fracties van het CDA, Student & Starter, de PvdA, de VVD, Stadsbelang Utrecht en GroenLinks wilden hierover in de debat.

Onder meer de huidige stand van zaken kwam aan bod en hoe het beleid kan worden aangescherpt. Ook wilden de fracties het hebben over de onveilige plekken in de stad als het gaat om straatintimidatie en hoe die veiliger gemaakt kunnen worden.

Gedragsverandering

“Straatintimidatie is een veelvoorkomend probleem in Utrecht”, zegt Bert van Steeg (CDA). “Nog dagelijks zien we nieuwsberichten over vrouwen die worden lastiggevallen, nageroepen of op een andere manier worden geïntimideerd.” Het CDA is blij dat de burgemeester kiest voor een ‘voortvarende aanpak’, meteen met dit onderwerp aan de slag is gegaan en inzet op gedragsverandering.

Wel noemt Van Steeg het plan van aanpak van de burgemeester nog ‘erg vaag’ en ‘erg lange termijn’. Hij vindt het stellen van een norm belangrijk en daar hoort volgens hem bij dat straatintimidatie strafbaar wordt. Hester Assen (PvdA) vraagt zich af of dat het probleem zal oplossen, omdat dat tot nu toe in de praktijk niet ‘tot verbetering van de situatie leidt’. Ook rechters verwijzen dat volgens Assen tot nu toe ‘naar de prullenbak’.

‘Elk verhaal raakt ons’

Victor Paalman (Student & Starter) zei dat verhalen over straatintimidatie hem raken. “Utrechters die extra snel door onze stad fietsen in de angst dat ze nageroepen, uitgescholden of toegesist worden. Zeker in bepaalde gebieden van de stad op bepaalde tijdstippen.” Volgens Paalman is dit voor zijn fractie een van de belangrijkste zaken die nu speelt in de stad. “Elk verhaal […] raakt ons.”

Paalman noemt een geval van straatintimidatie op de Mariaplaats als voorbeeld. “Jonge mensen die op klaarlichte dag een bestuursfoto proberen te maken en daarbij aangeraakt en geïntimideerd worden, onderschrijft de ernst van dit debat.”

‘Heldere norm’

Volgens de VVD is veilig over straat kunnen is voor vrouwen geen zekerheid, ook niet in Utrecht. Tess Meerding heeft het onder meer over een Utrechts onderzoek waaruit naar voren komt dat 46 procent van de respondenten afgelopen jaar te maken heeft gehad met straatintimidatie. “Dat zijn schrikbarende cijfers die wijzen op een duidelijk probleem.”

Burgemeester Dijksma zei tijdens het debat dat het stellen van de norm ‘het begin is van alles’. “Voorkomen is daarbij altijd beter dan genezen”, zegt Dijksma. De burgemeester denkt dat de focus moet worden verlegd van slachtoffers naar daders.

“Dat betekent dat we dat zowel doen bij de preventieve kant van het beleid, maar ook in het aanpakken van mensen op het moment dat ze dader zijn.” Wat betreft het strafbaar stellen van straatintimidatie, daar is Dijksma voorstander van.

“Maar niet omdat ik denk dat dat het probleem oplost, verre van dat. Ik ben er voorstander van, omdat we daarmee een heldere, wettelijke, gedefinieerde norm stellen.” Die norm heeft volgens Dijksma zijn eigen werking in de samenleving. “En is daarmee van grote waarde.”

Sisverbod

Dijksma was vanochtend te gast bij het radioprogramma Sven op 1 op NPO Radio 1. Ook met presentator Sven Kockelmann had ze het over die landelijke norm:

Krijgt Utrecht een sisverbod? Burgemeester Sharon Dijksma vindt dat het tijd is voor een landelijke norm. “Rotterdam heeft een sisverbod in de maak gehad, maar de rechter heeft het afgewezen.” #WNL pic.twitter.com/rnYoojirij — Sven op 1 (@Sven_op_1) January 28, 2022

