Burgemeester Dijksma kijkt ‘met gemengde gevoelens’ terug op klimaattop in Egypte

Burgemeester Sharon Dijksma is met gemengde gevoelens teruggekomen van de klimaattop die eerder deze maand plaatsvond in Egypte. Dat vertelde ze vandaag in een interview op Radio 1. De burgemeester van Utrecht was bij de klimaattop als afgevaardigde van steden wereldwijd. Met haar bezoek wilde Dijksma vragen om meer erkenning en financiële middelen voor de rol die steden hebben in het klimaatbeleid.

‘Met gemengde gevoelens’ zegt de burgemeester terug te kijken op de klimaattop die sinds begin november in Egypte was. “Aan de ene kant is het heel mooi en uniek dat wij voor het eerst ook in een vergadering met ministers hebben gesproken over het sterker maken van steden. Dat is niet eerder gebeurd en echt een stap vooruit, een groot lichtpunt.”

Maar niet alles ging van een leien dakje tijdens de gesprekken, laat Dijksma weten. “Tegelijkertijd vind ik het ook heel teleurstellend dat de anderhalve graad als doel bevochten moest worden en dat we eigenlijk op dat punt geen meter vooruit gekomen zijn.” Het gaat hier om de afspraak die in 2015 in Parijs is gemaakt, namelijk dat de aarde niet meer dan anderhalve graad mag opwarmen. De doelstelling staat nog, maar concrete afspraken om dit te behalen zijn er niet gemaakt.

Stem van de steden

Het was voor het eerst dat er iemand uit naam van de steden bij een klimaattop aanschoof. Dijksma deed hier het woord voor alle steden, ze was aangewezen als ‘speciaal klimaatgezant’ van het stedennetwerk voor de Verenigde Naties. En steden, die moeten volgens Dijksma echt een grotere rol in het klimaatbeleid gaan spelen.

“Je ziet dat de steden eigenlijk steeds vaker prominent zijn in het uitvoeren van klimaatbeleid. Wereldwijd gaan binnenkort zo’n 70 procent van alle mensen in steden wonen”, zegt de burgemeester op de radio. “En of het nu gaat om bijvoorbeeld bebouwde omgeving, het isoleren van huizen en energiezuinig maken ervan, of het verduurzamen van de mobiliteit, het zijn eigenlijk allemaal zaken die gewoon in de steden spelen.”

Erkenning

Steden zouden volgens Dijksma meer over de inhoud van het klimaatbeleid te zeggen moeten hebben. Dat, en over de financiële middelen die er zijn voor de uitvoering van het beleid. “[De steden] zitten eigenlijk al aan het stuur, alleen er is geen erkenning voor en daarmee ook niet de benodigde middelen en menskracht om het ook echt goed voor elkaar te krijgen. En dat is het probleem. Want voor de uitvoering zijn de steden wel verantwoordelijk.”

Dijksma’s overleg met ministers en burgemeesters van over de hele wereld leverde iets op: een initiatief dat vraagt om erkenning voor de rol van steden in het klimaatbeleid. Het kreeg ‘breed steun’ tijdens de klimaattop, vertelt de burgemeester in het interview.

“Dat is dat we langs vijf lijnen verder willen samenwerken. Terrein van verduurzamen van de mobiliteit, de energietransitie, de circulaire economie et cetera. Dat gaan we ook een vervolg geven in de volgende klimaattop. Dus we hebben gezegd: dit is de eerste keer dat wij met ministers om tafel zitten, dat zouden we voortaan eigenlijk altijd moeten doen.”

Nationaal

Daarbij laat Dijksma ook weten dat zes Nederlandse steden binnen het internationale netwerk de handen ineenslaan. “We hebben recent als koplopers ook wel afgesproken: laten we op dit onderwerp nu samenwerken, kennis uitwisselen. (…) Want als wij samen optrekken, bijvoorbeeld in de richting van de Europese Commissie, om hen om steun te vragen dan staan we gewoon veel sterker.”

