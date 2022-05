Burgemeester Dijksma laat vliegtuig links liggen en reist (heen) naar Malmö 800 kilometer met trein en nachtboot

Het is een gevoelig thema, klimaat en duurzaamheid. Dat heeft ook de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma in de gaten en dat leidt tot een bijzondere keuze: Dijksma reist volgende week naar de Zweedse stad Malmö voor het wereldcongres Local Governments for Sustainability en dat doet ze niet per vliegtuig of auto, maar met de trein en nachtboot.

“De reisafstand tussen Utrecht en Malmö bedraagt ongeveer 800 kilometer. Rekening houdend met uw motie (om internationale dienstreizen tot 750 kilometer per trein af te leggen, red.) en de beschikbare vervoersalternatieven zorgvuldig afwegend, zal ik de heenreis met de trein en nachtboot maken”, laat Dijksma in een memo weten aan de gemeenteraad.

Eind vorig jaar ontstond discussie over een dienstreis van wethouder Klaas Verschuure naar München. Hij reisde per vliegtuig, maar meerdere raadspartijen vonden dat hij het goede voorbeeld had moeten geven door per trein te reizen. Verschuure verdedigde zijn keuze destijds: de reis per trein had niet in zijn agenda gepast.

Terug met vliegtuig

Burgemeester Dijksma kiest dus wel voor de trein en boot. Ze komt op 12 mei terug naar Utrecht, de dag dat de kick-off van La Vuelta is. Omdat dan ook de internationale presentatie van Utrecht als start-stad is, reist de burgemeester terug met het vliegtuig.

Dijksma spreekt in Malmö met andere burgemeesters over hoe steden internationaal het voortouw kunnen nemen in de klimaattransitie. Ook wordt tijdens het congres een overeenkomst ondertekent, waarmee wordt onderstreept dat Utrecht ‘de sociale component van de groene transitie en het creëren van sociale kansen vanuit deze transitie’ belangrijk vindt.