Burgemeester Dijksma legt samen met Klaas Taselaar krans bij het verzetsmonument

Burgemeester Sharon Dijksma heeft dinsdagochtend samen met Klaas Taselaar een krans gelegd bij het verzetsmonument op het Domplein. Ook werd er twee minuten stilte gehouden ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers.

Ook dit jaar was er bij de kranslegging op het Domplein geen publiek aanwezig vanwege corona. In de loop van de dag leggen verschillende andere organisaties waaronder COC, Bevrijdingsfestival Utrecht en een aantal studentenverenigingen ook een krans bij het verzetsmonument. Daarnaast worden gedurende de ochtend bij alle monumenten in de wijken kransen gelegd door medewerkers van Stadsbedrijven.

Taselaar

Arie Taselaar, vader van Klaas Taselaar, bood in de oorlog onderdak aan tientallen mensen in zijn huis aan de Catharijnesingel. Eind 1943 werd hij samen met Didi Taselaar (moeder van Arie en grootmoeder van Klaas) verraden en opgepakt. Didi werd even later vrijgelaten en Arie belandde in een Duits krijgsgevangenenkamp.

Nini Moed Helmig, moeder van Klaas, zat vanaf haar twintigste in een Japans interneringskamp en kwam, net zoals Arie, beschadigd uit de oorlog. “‘Zowel mijn vader als mijn moeder leefden op tranquilizers, om maar even aan te geven hoe zwaar het leed van de oorlog op hen drukte”, zegt Klaas in een interview met het Utrecht Comité 4 mei-herdenking.

Nationale Dodenherdenking

Vanavond om 20.00 uur is de Nationale Dodenherdenking. Dan wordt er landelijk twee minuten stilte gehouden. Morgen, op 5 mei, wordt de bevrijding gevierd tijdens Bevrijdingsdag.