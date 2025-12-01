Burgemeester Dijksma: ‘Lokale bestuurders verdienen alle steun vanuit Den Haag rond komst asielzoekerscentra’

Sharon Dijksma, naast burgemeester van Utrecht ook voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), vindt dat lokale bestuurders meer rugdekking moeten krijgen van politici uit Den Haag. Dat zei ze op zondag 30 november in het programma Buitenhof, naar aanleiding van een oproep in De Limburger tegen intimidatie rond de komst van asielzoekerscentra.
In De Limburger verscheen onlangs een oproep waarin bestuurders worden gesteund tegen toenemende intimidatie rondom de vestiging van asielzoekerscentra. “Ik voel me zeer vertegenwoordigd”, reageerde Dijksma. “Het is eigenlijk heel erg dat men die noodzaak voelt.”
Volgens haar ontbreekt het lokale bestuurders aan voldoende steun vanuit Den Haag. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers, terwijl het kabinet al sinds zijn aantreden de Spreidingswet wil intrekken.
Dat voornemen belemmert volgens Dijksma een duidelijke en overtuigende steun vanuit Den Haag, die ze omschrijft als ‘halfhartig’. “Ik denk dat lokale bestuurders vaak in situaties terechtkomen die inderdaad niet veilig genoeg zijn”, aldus Dijksma. “Ik vind dat zij alle steun verdienen.”
Kritiek op Haagse terughoudendheid
Ook demissionair minister van Binnenlandse Zaken Frank Rijkaart zei in een uitzending van WNL dat lokale bestuurders simpelweg de wet uitvoeren. Hij gaf aan dat hij, net als Dijksma, graag steun had gehad van premier Dick Schoof en asielminister Mona Keijzer.
Daarnaast veroordeelde Rijkaart een recente actie van PVV-leider Geert Wilders, die tegen demonstranten zei: “Jullie zijn de baas, niet de burgemeester.” Volgens de minister schuurt die uitspraak ‘tegen de randen aan’ van wat aanvaardbaar is. Dijksma noemde de uitlatingen zelfs ‘over de grenzen heengaan’.
Lokale bestuurders voelen zich in de steek gelaten
Volgens Dijksma hadden lokale bestuurders om expliciete steun van politici uit Den Haag gevraagd, maar werd daar geen gehoor aan gegeven. De druk op bestuurders is volgens haar aanzienlijk.
Afgelopen week trad de burgemeester van Terneuzen nog af, nadat wethouders en gemeenteraadsleden terugkwamen op een eerder besluit over de komst van een asielzoekerscentrum.
Gekoppelde berichten
Dijksma roept kabinet op met oplossingen te komen voor vastgelopen asielketen
Burgemeester Sharon Dijksma heeft het kabinet wederom opgeroepen om samen met gemeenten in actie te…
Utrecht haalt doel Spreidingswet niet, maar heeft al wel 1805 opvangplekken voor asielzoekers
Utrecht is met een eindsprint door verlenging en uitbreiding van vier tijdelijke opvanglocaties dichtbij de…
23 ReactiesReageren
De Nederlandse overheid zou voor de burgers moeten werken, niet andersom. De reden dat er zoveel tegendruk is vanuit inwoners tegen de AZC’s is omdat we zien dat ze consistent voor problemen zorgen en dat ze ook al vol zitten. Dit zou voor de overheid een signaal moeten zijn dat we er niet meer willen en dat er ook niet echt ruimte voor is. De uitspraak van Wilders is niet minder dan een feit en dat Rijkaart dat op het randje vind zitten zegt meer dan genoeg. Ze hebben geen boodschap aan wat de burger wilt en zullen ook nooit een beslissing maken die hier rekening mee houd
@Henk: “de” burger is niet iedere burger en “we” is niet iedereen, verre van dat zelfs. Bovendien zijn er nog heel wat meer en ernstigere problemen dan die veroorzaakt door een aantal asielzoekers. Het steeds meer bedreigd worden van bestuurders bijvoorbeeld.
“Het is eigenlijk heel erg dat men die noodzaak voelt.”
Persoonlijk vind ik het erger dat men die noodzaak niet voelt.
Wat schiet het Nederlandse volk ermee op, al die immigranten?
We zitten met een overbelasting van stroomnet en andere voorzieningen en woningnood, en toch blijven ze meer immigranten binnenhalen. De gemeenten krijgen geld per immigrant die gehuisvest wordt.
We leven in een krankzinnige maatschappij waar alles steeds krommer wordt.
Ondemocratisch niet gekozen aangestelde burgermeester van Terneuzen stapt op.
Omdat hij het niet eens is met besluit van de wel gekozen democratische gemeenteraad om geen AZC neer te zetten.
Ongekozen burgermeester bemoeit zich met politieke besluiten.
Burgermeesters maken geen deel uit van de gemeenteraad, die gekozen is.
Daaraan zou het over moeten gaan in eerste instantie.
Echter ik heb zo’n vermoeden als het een bv. een PVV burgermeester( haha..gekke ik…die stelt de ‘elite ‘ nooit aan), de heisa en zorgen van Dijkstra en co. een stuk minder minder waren geweest.
@Sils: u hebt het over een andere groep dan Henk. De arbeidsmigranten worden door de Nederlandse ondernemers graag binnengehaald wanneer ze voor weinig geld het vuile werk opknappen en ook nog eens vette huren voor een slaapplaatsje betalen. Na afloop worden ze afgedankt en op straat gezet. Op weer eens een ander probleem te noemen. Dat noem ik nou krom.
Volgens de verkiezingsuitslag staat een groot deel van de Nederlanders niet te springen om nog meer asielcentra in Nederland. Wanneer dringt dat eens tot links door?
Tsja, meer grip op migratie zou ook mijn voorkeur hebben. Maar wat mij buitengewoon ergert in deze discussie is dat populistisch rechts knollen voor citroenen verkoopt in plaats van daar werk van maken.
Zolang de spreidingswet geldt, kun je van gemeenten niet anders verwachten dan dat ze hem uitvoeren. Anders gaan we richting wetteloosheid, wat een veel groter probleem is.
In plaats van het lokale bestuur ondermijnen, zouden Wilders c.s. er eens voor moeten zorgen dat de instroom daalt en de reguliere capaciteit op orde is, zodat dit soort noodgrepen niet meer nodig zijn en de spreidingswet van tafel kan. Lijkt me dat dat in ruim 20 jaar, met veel zetels en one issue wel geregeld had kunnen zijn. Zeker met BBB en andere partijen die dat zeggen te willen. Toch komen ze niet verder dan vingerwijzen en verantwoordelijkheidsvakanties, terwijl ze aan de knoppen zitten. Een spreidingswet voor falende politici zou deze overlast wellicht kunnen beperken..?
Ik vraag me af, al die mensen die vinden dat je je niet aan de Spreidingswet hoeft te houden: zijn er nog meer wetten waar u zich niet aan wilt houden?
@ Fred
Van staatsinrichting geen kaas gegeten.
@ Boogschutter
Nou, schijn je alwetend licht eens op mij.
Nog iets over de inhoud ? Democratie ?
@verschillende:
U rekent uw eigen opvatting tot “de wil van het volk”, terwijl de feiten iets anders tonen. In een consensusdemocratie is beleid het resultaat van meerderheidsvorming tussen gekozen vertegenwoordigers, niet van individuele onderbuikgroepen die zich tot meerderheid uitroepen.
Dat u uw zin niet krijgt, maakt uw positie nog geen democratische norm. De verkiezingsuitslag laat bovendien geen helder mandaat zien voor het ontkennen of blokkeren van wettelijke verplichtingen zoals de opvangtaak; zelfs partijen die kritischer zijn op asiel erkennen dat er uitvoering móét plaatsvinden.
Uw redenering illustreert precies waar het misgaat in het huidige debat: een fundamenteel misverstand over hoe besluitvorming werkt en wat een meerderheid is.
Dat het onderwijs kennelijk niet meer uitlegt dat “ik wil dit niet” niet hetzelfde is als “Nederland wil dit niet”, is een groter probleem dan welk AZC dan ook.
Misschien zouden linkse bestuurders wat meer naar het gewone volk moeten luisteren.
De mensen zijn de zgn asielzoekers spuugzat, en willen ruimte en rust voor hun kinderen, maar als je geen emphatie hiervoor kunt opbrengen zoals M, kun je dit soort woede verwachten.
Nederland is het zat ……spuugzat.
@Henk spreek voor jezelf aub. Ik ken niemand die er een probleem mee heeft. De grap is bovendien dat de meeste demonstranten en boze burgers zelf niet eens in de gemeente waar een azc moet komen wonen cq er in de buurt wonen. Geldt voor Terneuzen, Venlo en Utrecht. en vele andere plaatsen. Zelf woon je waarschijnlijk ook in Nieuwegein of IJsselstein.
Wat je vaak genoeg hoort ga je wel geloven, toch? “Al die asielzoekers” , wanneer kwam jij ze ooit tegen? Arbeidsmigranten laten we bij bosjes binnen, het zijn goedkope arbeidskrachten. Als ze ontslag krijgen zwerven ze op straat. Dat zijn geen probleemgevende asielzoekers. Dat zijn mensen die door ons zijn uitgebuit.
De Spreidingswet was een noodoplossing maar een heel fatsoenlijke. Nu wordt op onfatsoenlijke wijze gedemonstreerd. Stemmen op de juiste partij is zinvoller dan scheeuwen en dreigen.
Ik ben wel trots op onze burgemeester.
Deze mevrouw is al jaren met haar eigen agenda bezig en dat is een positie in Den Haag.
@ Herman
Lever eens wat bewijzen aan voor uw beweringen.
@Fiederelsje: de ouders en vrienden van Lisa zullen vast heel verheugd zijn dat er veel meer last is van arbeidsmigranten dan van gelukszoekers uit een AZC.
@Geenstijl@Utrecht: ik beschouw als “gewone volk” de mensen die positief mee willen werken aan het oplossen van de problemen in de samenleving. Dat zijn niet degenen die groepen mensen tot zondebokken verklaren en al helemaal niet degenen die bestuurders en politici bedreigen. Inderdaad, daar kan ik geen empathie voor opbrengen. Overigens ook weer die generalisatie: “Nederland is het spuugzat.” Dat geldt maar voor een bepaalde groep, en dat zijn niet degenen die positief meewerken aan het oplossen van de vele problemen.
@JdV: ik vind dit een ronduit schandelijke en schaamteloze vergelijking. Ieder slachtoffer van een misdrijf en een overtreding is er een te veel.
Een AZC is een verrijking voor stad of dorp. Van oudsher zijn we een immigratieland, dat geeft rijkdom aan een land. Niet noodzakelijk in geld maar wel in denken. Dat de criminaliteit stijgt is een Wilders praatje, in de statistieken niet terug te vinden. Ik ben blij met een multiculturele samenleving. Al in de jaren 90 gewoond in een dorpje waar 2500 mensen woonden waar een AZC met 450 mensen kwam. Decentraal woonden er ook nog 40. Mooie tijd, veel geleerd! O en geen problemen . In Utrecht genoten van bv de Einstein. Door ziekte jammer genoeg niet meer in staat wat te doen voor vluchtelingen. Ik geniet wel als taal maatje . Heerlijk om mensen te leren kennen en ook hun manier van leven. Verdiept je mens gevoelens.
Het is sowieso idioot dat die spreidingswet is aangenomen omdat Den Haag de ballen niet had om voor Nederland op te komen terwijl dat juridisch wel mogelijk is zonder onrechtsstatelijk te zijn.
Het is ook buitensporig dom om de woningnood waardoor statushouders niet uit de asielcentra kunnen komen een “asielopvangprobleem” te noemen.
Immers, door meer asielcentra te realiseren kunnen die statushouders nog steeds niet uitstromen omdat er ook dan nog steeds te weinig woningen woningen zijn, maar er kunnen wel meer asielzoekers binnenkomen omdat er asielopvang voor ze is geregeld, het asielopvangprobleem.
ik noem dat een politieke bewuste clusterfuck.
Intussen zijn er volgens CBS in Nederland minder dan 13 miljoen autochtonen op een bevolking van 18 miljoen, staan onze Nederlandse tradities onder druk en kunnen Hollanders binnenkort de status van beschermde culturele minderheid in eigen land van Brussel krijgen. Fijn, krijgen we onze neto bijdrage als instandhoudings subsidie terug.
Ik vind het absurd om politici te bedreigen, die mensen zijn namelijk door ons gekozen om voor ons werk te doen en de wet uit te voeren. Het is nogal dom om personeel te mishandelen omdat ze dan niet meer voor je werken maar tegen je.
Maar de wetmakende eurofiele kaste zou ook wel eens aan zelfreflectie kunnen doen ipv zich hersenloos te laten leiden door machtswellust en Tweets.
Daar scoren ze meer punten mee dan vanaf grote hoogte met dat belerende edoch volkomen inhoudsloze vingertje wijzen.
Blij met reacties als die van @GBrie, @M., @Fiederelsje en @Tony Farelli. Aan iedereen die denkt dat relschoppende dreigmailstuurders 1. een punt hebben 2. de wil van het volk vertegenwoordigen: lees deze reacties nog eens goed en laat je raken door rechtstatelijke en medemenselijke overwegingen.
Okay @ Fred
Jouw stellingname is domweg onjuist omdat je verkeerde aannames erop nahoudt over wat democratie in Nederlandse gemeenten inhoudt en welke rol de burgemeester in dat systeem heeft.
Impliciet beweer jij dat een burgemeester, omdat hij/ zij niet is gekozen niet democratisch gelegitimeerd zou zijn. Maar een benoemde burgemeester is dat wel degelijk, zij het indirect
Burgemeesters in Nederland worden benoemd door de Kroon op aanbeveling van de gemeenteraad.
De gemeenteraad is direct gekozen door de inwoners en bepaalt daarmee in hoge mate wie burgemeester wordt.
Democratische legitimiteit kan dus indirect zijn, en dat is in Nederland de gekozen staatsrechtelijke constructie.
Je aanname “niet gekozen = ondemocratisch” klopt daarom niet.
Wil je graag een burgemeester van PVV-huize? In principe kan dat, maar dat hangt dus af van wat de kiezers willen. Is t.g.v. de verkiezingsuitslag een gemeenteraad van mening dat – ik noem maar eens een dwarsstraat – mevrouw Faber burgmeester zou moeten worden van Lutjebroek, nou tot je dienst, dan is die weg in principe vrij.
Maar ik ben bang dat de PVV niet in staat zal blijken om kwaliteit te leveren. De fractie in de Tweede Kamer bestaat immers vooral uit non valeurs die er weinig van gebakken hebben. Kwaliteit telt, weet je, dat is onder meer de kwestie.
Lees ook even wat Tony Farelli hierover zegt. Dat is ook leerzaam.