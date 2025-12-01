Burgemeester Dijksma: ‘Lokale bestuurders verdienen alle steun vanuit Den Haag rond komst asielzoekerscentra’

Sharon Dijksma, naast burgemeester van Utrecht ook voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), vindt dat lokale bestuurders meer rugdekking moeten krijgen van politici uit Den Haag. Dat zei ze op zondag 30 november in het programma Buitenhof, naar aanleiding van een oproep in De Limburger tegen intimidatie rond de komst van asielzoekerscentra.

In De Limburger verscheen onlangs een oproep waarin bestuurders worden gesteund tegen toenemende intimidatie rondom de vestiging van asielzoekerscentra. “Ik voel me zeer vertegenwoordigd”, reageerde Dijksma. “Het is eigenlijk heel erg dat men die noodzaak voelt.”

Volgens haar ontbreekt het lokale bestuurders aan voldoende steun vanuit Den Haag. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers, terwijl het kabinet al sinds zijn aantreden de Spreidingswet wil intrekken.

Dat voornemen belemmert volgens Dijksma een duidelijke en overtuigende steun vanuit Den Haag, die ze omschrijft als ‘halfhartig’. “Ik denk dat lokale bestuurders vaak in situaties terechtkomen die inderdaad niet veilig genoeg zijn”, aldus Dijksma. “Ik vind dat zij alle steun verdienen.”

Kritiek op Haagse terughoudendheid

Ook demissionair minister van Binnenlandse Zaken Frank Rijkaart zei in een uitzending van WNL dat lokale bestuurders simpelweg de wet uitvoeren. Hij gaf aan dat hij, net als Dijksma, graag steun had gehad van premier Dick Schoof en asielminister Mona Keijzer.

Daarnaast veroordeelde Rijkaart een recente actie van PVV-leider Geert Wilders, die tegen demonstranten zei: “Jullie zijn de baas, niet de burgemeester.” Volgens de minister schuurt die uitspraak ‘tegen de randen aan’ van wat aanvaardbaar is. Dijksma noemde de uitlatingen zelfs ‘over de grenzen heengaan’.

Lokale bestuurders voelen zich in de steek gelaten

Volgens Dijksma hadden lokale bestuurders om expliciete steun van politici uit Den Haag gevraagd, maar werd daar geen gehoor aan gegeven. De druk op bestuurders is volgens haar aanzienlijk.

Afgelopen week trad de burgemeester van Terneuzen nog af, nadat wethouders en gemeenteraadsleden terugkwamen op een eerder besluit over de komst van een asielzoekerscentrum.