Burgemeester Dijksma lost belofte van oud en nieuw in en gaat in gesprek met politieagent in Leidsche Rijn

Marleen Nellen, politieagent in Leidsche Rijn, was tijdens oud en nieuw op pad met haar collega en moest naar het bureau om een aanhouding af te handelen. Daar trof zij burgemeester Sharon Dijksma die op pad was om alle Utrechtse basisteams van de politie te bezoeken. Er ontstond een gesprek en Nellen nodigde de burgemeester uit om een keer langs te komen. Dat bezoek vond dinsdagmiddag plaats.

“Ik had eigenlijk niet verwacht dat de burgemeester langs zou komen”, zegt Nellen. “Ik was dan ook verrast toen ik een paar maanden na oud en nieuw een appje kreeg met de vraag of ik contact wilde opnemen.”

Vanwege het aangename lenteweer besloten de burgemeester en Nellen om buiten, naast de fietsenstalling van het politiebureau aan de Burgemeester Middelweerdplaats, het gesprek aan te gaan. Daarna liepen ze nog een klein rondje in de omgeving. Het ging tijdens het gesprek met name over gezinsproblematiek en problemen bij jongeren.

Patroon

“Ik ga over Zorg en Veiligheid en ik zie dat huiselijk geweld en andere vervelende situaties achter de voordeur veel voorkomen. Het is een patroon dat nu naar voren komt. Ook zie ik dat sommige jongeren in korte tijd van nul naar honderd ontsporen.”

De problemen die Nellen omschrijft zijn het afgelopen jaar toegenomen. Ze zegt dan ook dat de coronamaatregelen er vermoedelijk iets mee te maken hebben. “Op het moment dat mensen meer op elkaar zijn aangewezen, in minder prettige situaties, komen ze elkaar sneller tegen.”

Trots

Nellen werkt 18 jaar bij de politie. Tijdens de opleiding en het begin van haar carrière werkte ze in Houten en Nieuwegein. Daarna is ze eerst naar Utrecht-Zuid gegaan en vervolgens naar het noorden van de stad. Inmiddels werkt Nellen drie jaar in Leidsche Rijn.

Tijdens het gesprek vroeg burgemeester Dijksma waar Nellen het meest trots op is in haar werk. “Ik wil vooral zorgen dat mensen zich veilig voelen. Veiligheid is het belangrijkst”, aldus de politieagent.

Naast de problemen die zich afspelen in de wijk is er ook gesproken over de capaciteit van de politie. Het probleem speelt nagenoeg in de hele stad en ook in Leidsche Rijn. Zo werd gezegd dat de wijk de afgelopen jaren flink is gegroeid, maar dat de capaciteit van de politie nagenoeg hetzelfde is gebleven.

Geïnteresseerd

Nellen hoopt dat de burgemeester de problemen die zij aankaartte meeneemt en ook op andere vlakken informatie inwint, en dat er uiteindelijk een plan komt om een aantal zaken te verbeteren.

Over het gesprek zegt Nellen tot slot: “Ik denk dat de burgemeester oprecht geïnteresseerd is in de problematiek en ook wil weten wat ze voor ons kan betekenen. Daarnaast is het mooi dat ze op deze manier de stad leert kennen.”