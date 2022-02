Burgemeester Dijksma maakt dochter lid van bieb als aftrap van campagne om kinderen meer boeken te laten lezen

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma was vrijdag in de Centrale Bibliotheek om haar jongste dochter lid te laten worden. Het was de aftrap van de nieuwste campagne om meer kinderen boeken te laten lezen.

Een kwart van de kinderen dreigt laaggeletterd van school te komen. Van jongs af aan lezen helpt dit te voorkomen. Met de campagne Wie dit leest wil Bibliotheek Utrecht alle kinderen van Utrecht gratis lid maken van de bibliotheek en kinderen stimuleren meer te lezen.

Alle kinderen in Utrecht kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Daarom heeft de organisatie de ambitie om zo veel mogelijk kinderen in 2022 lid te laten worden en gaat daarvoor campagne voeren. De bibliotheek zal de komende tijd zoveel mogelijk Utrechters, scholen, bedrijven en organisaties uit de educatieve, culturele en maatschappelijke sector bij de campagne betrekken.

Jongste dochter

Burgemeester Sharon Dijksma draagt haar steentje bij, sinds vandaag zijn alle drie haar kinderen lid. Dijksma: “Vandaag maakte ik ook mijn jongste dochter lid van de bibliotheek. Ik hou ervan om haar voor te lezen en ik wil graag dat ze straks keuze genoeg heeft om zelf boekjes uit te kiezen. Ik weet dat van jongs af elke dag lezen bijdraagt aan een betere basis voor een vervolgopleiding of toekomstig werk. Alle Utrechters verdienen gelijke kansen en daarom raad ik iedereen aan lid te worden van de bieb.”

In het jaar dat Utrecht 900 jaar bestaat, start Bibliotheek Utrecht deze campagne. “Geletterdheid van de Utrechtse burgers is een belangrijke voorwaarde om te bouwen aan de toekomst van de stad. In Nederland is zo’n een op de zes mensen laaggeletterd. In Utrecht dreigt een kwart van de kinderen laaggeletterd van school te komen. De oplossing voor laaggeletterdheid is simpel: lezen, lezen en nog eens lezen. Niet alleen berichten op WhatsApp en sociale media, maar ook boeken”, aldus de bibliotheek Utrecht.

