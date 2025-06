Burgemeester Dijksma noemt ‘politiegeweld’ tijdens ontruiming universiteitspand Drift ‘onvermijdelijk’

Burgemeester Sharon Dijksma noemt het geweld dat door de politie is gebruikt tijdens de ontruiming van een pand van de Universiteit Utrecht ‘onvermijdelijk’. Vorige maand werd door pro-Palestinademonstranten een pand aan de Drift bezet. In een brief aan de raad schrijft de burgemeester dat ‘de gedragingen van een deel van de actievoerders’ dwang en kortdurend geweld nodig maakten. Tijdens een reflectie is ook geconcludeerd dat het politieoptreden aan de Drift binnen de kaders was.

De laatste tijd zijn meerdere panden van de universiteit bezet door pro-Palestinademonstranten. Dat gebeurde allemaal rond het Janskerkhof. Op 19 mei heeft de politie het pand ontruimd, waar daarna veel discussie over was. Er zou mogelijk te veel geweld zijn toegepast. Nu zegt Dijksma dat dit niet het geval was.

Burgemeester Dijksma schrijft dat er voorafgaand aan de beëindiging van het protest is stilgestaan bij hoe de driehoek (de burgemeester, de hoofdofficier van justitie en de eenheidschef van de politie) dat het beste kon doen. “Zoals altijd is het uitgangspunt dat geweld zoveel mogelijk wordt voorkomen en dat primair wordt ingezet op een vreedzame beëindiging van het strafbare feit, via de-escalerende en gefaseerde maatregelen.”

Onvermijdelijk

Als er geweld wordt gebruikt, moet dat proportioneel gebeuren. Een lastige situatie voor de politie, zegt de burgemeester. “Enerzijds de opdracht om een strafbaar feit te beëindigen (waarvan actievoerders ondanks meerdere vorderingen aangaven niet vrijwillig te stoppen), anderzijds de voortdurende inzet om daarbij zo min mogelijk dwang en geweld toe te passen.” Volgens de burgemeester is in alle fasen is geprobeerd geweldgebruik te vermijden.

“Helaas maakten de gedragingen van een deel van de actievoerders dat dwang en kortdurend geweld op enkele momenten onvermijdelijk werden”, vervolgt ze in haar brief aan de raad.

Gerechtvaardigd

Na een evaluatie van de driehoek is geconcludeerd dat de politie op een juiste manier heeft gehandeld. “De politie heeft binnen dit spanningsveld steeds het geweldgebruik beperkt tot wat strikt noodzakelijk was. Hoewel het optreden begrijpelijkerwijs door sommigen als heftig kan worden ervaren, heeft de politie binnen de wettelijke, beleidsmatige en operationele kaders geopereerd.”

Die conclusie komt nadat de burgemeester bij een eerder politieoptreden nog zei geen instructies te hebben gegeven voor het geweld. De politievakbond was daarop woedend. Ze hadden het idee dat de burgemeester hen voor de bus had gegooid. Verschillende medewerkers van de Universiteit Utrecht voelden zich ook verraden door het College van Bestuur van de universiteit, omdat het CvB de politie inschakelde terwijl er een vredige demonstratie aan de gang was bij de Drift 13.