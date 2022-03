Burgemeester Dijksma op Internationale Vrouwendag: ‘Je kunt worden wie je wil worden’

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma spreekt zicht op Internationale Vrouwendag uit voor onder meer gelijke kansen en gelijke beloning voor vrouwen. Daarnaast zegt de burgemeester te hopen dat ze een voorbeeld is voor alle ‘kleine meisjes’ in de stad.

Op dinsdag 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Ook in Utrecht wordt daar aandacht aan gegeven door bijvoorbeeld een college over ‘genderbalans op de werkvloer en in de klas’ op de Hogeschool Utrecht en door een bijeenkomst over het zogenoemde ‘krabbenmand-effect’ bij Ilionx op de Hondiuslaan in Papendorp.

Daarnaast heeft de gemeente dinsdagochtend een video van de burgemeester gedeeld via sociale media. Dijksma zegt daarin dat ze Internationale Vrouwendag heel belangrijk vindt, omdat ze ziet dat er wereldwijd ‘nog steeds geen gelijke kansen zijn voor vrouwen’.

Leidinggevende posities

“Uiteindelijk gaat het erom dat vrouwen de kansen pakken en krijgen die nodig zijn en dat we ze gelijk belonen voor gelijk werk.” Ook vindt Dijksma dat er meer vrouwen moeten komen in leidinggevende posities. “Kortom, dat vrouwen ook zichtbaar zijn in de samenleving en ook op die plekken die ertoe doen.”

In Nederland lopen we volgens de burgemeester nog steeds achter. “Er zijn te weinig vrouwelijke hoogleraren, er is heel hard gevochten om evenveel vrouwelijke ministers als mannelijke ministers te krijgen, we hebben nog steeds geen vrouwelijke premier gehad. Dus ja, er is wat dat betreft nog een wereld te winnen.”

Voorbeeld

Dijksma zegt te hopen dat ze een voorbeeld kan zijn voor jonge Utrechtse vrouwen. “Ik hoop eigenlijk dat je als burgemeester een voorbeeld kunt zijn voor al die kleine meisjes in de stad, die nadenken over hun leven en hun toekomst en ik hoop dat mijn boodschap aan hen kan zijn; ‘je kunt worden wie je maar wil worden’.”

De video van burgemeester Sharon Dijksma is hieronder te zien.

Het is Internationale Vrouwendag. De zon straalt vandaag speciaal voor alle vrouwen. ☀️

Maar er is ook nog een wereld te winnen. #IWD2022 pic.twitter.com/Ro2u5rxskB — Gemeente Utrecht (@GemeenteUtrecht) March 8, 2022

