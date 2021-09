Burgemeester Dijksma opent eerste grote beurs in Utrechtse Jaarbeurs sinds begin corona

De eerste grote beurs sinds het begin van de coronapandemie werd woensdag in de Utrechtse Jaarbeurs geopend. Burgemeester Sharon Dijksma was aanwezig om de openingshandeling te verrichten.

De Utrechtse Jaarbeurs heeft een moeilijke periode achter de rug. Het bedrijf sloot 2020, het jaar dat de eerste coronamaatregelen werden genomen, af met een verlies van 12,4 miljoen euro. Ter vergelijking: in 2019 boekte de Jaarbeurs nog ruim 12 miljoen euro winst. Vanwege het verlies moest het bedrijf reorganiseren.

Inmiddels mag de Jaarbeurs weer bepaalde evenementen organiseren, waaronder de Vakbeurs Openbare Ruimte die woensdag door burgemeester Dijksma werd geopend. Bij de ingang werd zij opgevangen door Albert Arp, CEO van de Koninklijke Jaarbeurs en Jean Paul Boon, directeur van de Vakbeurs Openbare Ruimte.

QR-code

De Jaarbeurs heeft ervoor gekozen om vanaf vandaag al bij de ingang te controleren op coronatoegangsbewijzen. Het demissionaire kabinet heeft die controle pas vanaf zaterdag verplicht gesteld. Net zoals alle andere bezoekers, moest Dijksma daarom haar QR-code laten zien. Deze werd gescand door Arp.

Op de beursvloer sprak de burgemeester de hoop uit dat de Jaarbeurs weer miljoenen bezoekers mag ontvangen. “Dat is niet alleen goed voor het bedrijf, maar voor de hele stad. Het zet Utrecht namelijk op de kaart.” Tot slot sloeg Dijksma op een gong en daarmee was de eerste grote beurs in de Jaarbeurs in tijden officieel geopend.