Burgemeester Dijksma opent samen met minister Veldkamp Vakantiebeurs in Utrecht

De zomervakantie lijkt nog ver weg, maar de reisbranche is er alweer druk mee bezig. Traditiegetrouw wordt er ieder jaar de Vakantiebeurs georganiseerd in de Koninklijke Jaarbeurs. Dit jaar is burgemeester Dijksma samen met minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken van de partij om het evenement te openen.

De burgemeester en Minister komen niet zomaar samen. Ze geven het startschot voor de vakantiebeurs. Die staat dit jaar in het teken van onder meer de veiligheid van Nederlandse reizigers waarborgen.

Zo zegt Minister Veldkamp: “Wij moedigen Nederlanders aan zich met behulp van onze reisadviezen goed op hun reis voor te bereiden. Toch kunnen er bijzondere crisissituaties ontstaan waarin Nederlanders hulp nodig hebben om thuis te komen. We willen structurelere afspraken maken over wat we op dat soort momenten samen kunnen betekenen.”

De vakantiebeurs wordt al langere tijd gehouden in de Koninklijke Jaarbeurs in Utrecht. In de loop van de jaren is het evenement flink gegroeid in bezoekersaantallen. Zo bezochten ruim 70.000 mensen het evenement in 2024. De beurs wordt gezien als het begin van het nieuwe toeristische seizoen.