Burgemeester Dijksma over explosie op de Europalaan in Utrecht: ‘Past binnen bredere trend in de stad’

De explosie die begin deze week bij de garage aan de Europalaan plaatsvond past in ‘een bredere trend’ in de stad. Dat zei burgemeester Sharon Dijksma als reactie op vragen die de Utrechtse fracties van ChristenUnie, CDA, Student & Starter, VVD en PvdA over het incident stelden. Volgens Dijksma geldt die trend niet alleen in onze stad, maar ook in andere Nederlandse steden.

De fracties gaven aan geschrokken te zijn van het toenemende geweld. De burgemeester bevestigde die toename. “We zien in algemene zin, ook landelijk, dat het aantal explosies toeneemt. We hebben er hier in Utrecht ook vaker mee te maken dan eerder. […].”

Maandagochtend was er bij het bedrijf Garage Brothers aan de Europalaan een explosie. Ook woedde er korte tijd een brand. De politie doet momenteel nog onderzoek naar het incident. Het vermoeden is dat iemand iets naar binnen heeft gegooid dat vervolgens de brand en de explosie veroorzaakte.

Slachtofferhulp

De lokale partijen wilden meer weten over het incident, maar op de gestelde vragen kon en mocht Dijksma afgelopen week geen antwoord geven. “In het belang van het onderzoek van de politie”, aldus de burgemeester.

Bewoners van het pand moesten tijdelijk hun huis uit, maar konden volgens Dijksma vrij snel weer terug. “Door de politie is slachtofferhulp aangeboden. Ook gaan we vanuit de gemeente altijd langs bij directe omwonenden en bedrijven in de omgeving om te kijken hoe het met ze gaat.”

Verder zijn de bovengelegen woning gecontroleerd om te kijken of er eventueel een brandonveilige situatie was. “Dat bleek niet het geval”, zei Dijksma.

Brandbrief aan ministerie

Ook andere steden hebben te maken met een toenemend aantal explosies. Volgens Dijksma is er onderling overleg hierover tussen de grote steden en het ministerie. “Een paar maanden geleden hebben we vanuit de regio Midden Nederland met een aantal burgemeesters een brandbrief gestuurd naar het ministerie van Justitie en Veiligheid om aandacht te vragen voor deze situatie.”

“Het baart ons zorgen, omdat we merken dat dit fenomeen steeds vaker door criminelen wordt ingezet om bepaalde effecten af te dwingen en dreiging te veroorzaken. Het probleem is dat het onmiddellijk grote gevolgen heeft voor de openbare orde.”