Burgemeester Dijksma over festival Verknipt: ‘Dat is een inschattingsfout geweest’

Burgemeester Sharon Dijksma noemde het laten plaatsvinden van festival Verknipt op 3 en 4 juli in De Meern donderdag bij Nieuwsuur ‘een inschattingsfout’. Per dag bezochten 10.000 mensen het festival. Bijna 1.000 van hen bleken, ondanks het ‘testen voor toegang’, besmet met het coronavirus.

De burgemeester zei bij Nieuwsuur ‘ontzettend geschrokken’ te zijn van de besmettingen op het festival, waar ze zelf ook te gast was. “Als je nu naar die foto kijkt, moet ik eerlijk zeggen: het schuurt natuurlijk enorm.”

Dijksma wijst erop dat er tijdens en in de periode voor het festival nauwelijks besmettingen waren in Utrecht. “We hebben heel erg geaarzeld of we het zouden toestaan. Uiteindelijk gaf het kabinet groen licht voor het organiseren van evenementen. Dit was een van de eerste, dus we hebben met de organisatie ook extra afspraken gemaakt om de veiligheid en gezondheid van mensen te borgen.”

Aanwezig bij festival #Verknipt om een kijkje te nemen voor èn achter de schermen. Bijzonder en ook best wel spannend om na zo’n lange tijd weer zoveel mensen dicht bijeen te zien. Mensen die alleen met een QR code toegang krijgen omdat hier zelfs de 1,5m niet meer geldt.. pic.twitter.com/uvQKkZtTB0 — Sharon Dijksma (@sharon_dijksma) July 3, 2021

Dijksma verwijt de organisatie niks, al laat ze weten dat, voor zover dat te achterhalen is, nog wel moet blijken wat er precies gebeurd is. “We kunnen nu al wel vaststellen dat het testen voor toegang, wat een belangrijke voorwaarde was, toch ook wel behoorlijke hiaten kent en niet waterdicht was. […] Als er te veel tijd zit tussen het moment dat mensen mogen testen en ze feitelijk toegang krijgen, dan heb je nog heel veel kans om alsnog in de tussentijd besmet te raken.”

De burgemeester vindt dat dit ook het kabinet niet kwalijk kan worden genomen. “Ik vind niet dat je op deze manier met het kabinet de discussie kan aangaan. We zitten met verschillende burgemeesters, daar ben ik ook onderdeel van, in het veiligheidsberaad. We zijn allemaal verantwoordelijk. Ik vind dat je in dat opzicht moet redeneren vanuit samen uit, samen thuis. En dit is een inschattingsfout geweest, met behoorlijke consequenties.”

Niet de goede afweging

Ondanks het lage aantal besmettingen in de tijd voor het festival, vindt Dijksma dus wel dat er fouten zijn gemaakt. “De besmettingen in Utrecht op de dag van het festival waren nog geen tientallen, het was heel weinig. Zo weinig hadden we het in al die tijd niet gezien. Op basis van al die adviezen is de afweging gemaakt, maar dat betekent niet dat het de goede afweging was.”

De conclusie die Dijksma nu trekt is ‘dat je nog veel voorzichtiger moet zijn dan je zou willen’. “Het probleem is natuurlijk dat deze crisis enorme gevolgen heeft; ook het organiseren van de afstand, de lockdown, branches die niet open kunnen op de manier waarop ze dat zouden willen. Dat raakt mensen diep en blijft dus altijd een belangenafweging”, zegt ze.

“Dan merk je dat je soms net iets te graag wil dat de samenleving weer opengaat, ook omdat er hele grote groepen mensen zijn die last hebben van die lockdown, die daar ook letterlijk onder lijden. Maar ja, uiteindelijk is dit virus ons nog steeds te slim af.”

Kamerbrief

Uit een Kamerbrief die woensdag verscheen, blijkt dat op het festivalterrein dertig tenten stonden, maar dat er geen specifiek advies was gegeven over de ventilatie van die tenten. Verder blijken de bijna 1.000 besmette mensen voornamelijk bezoekers te zijn. Uit bron- en contactonderzoek is één positief geteste medewerker bekend. Voor medewerkers van het festival was een coronatest vrijwillig.

“Het gaat om een professionele organisatie die testen voor toegang heeft toegepast voor bezoekers. Bij de ingang wordt er dan gecontroleerd op een test in combinatie met ID en toegangskaart. Personeel valt buiten testen voor toegang en testen vooraf is voor hen vrijwillig”, schrijft demissionair minister Hugo de Jonge in de brief.