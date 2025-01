Burgemeester Dijksma over geweld tijdens jaarwisseling in Utrecht: ‘Groepen hadden het op elkaar gemunt’

Groepen jongeren zochten mogelijk tijdens de jaarwisseling de confrontatie met elkaar in de Utrechtse buurt Kanaleneiland. Dat zegt burgemeester Sharon Dijksma tijdens het vragenuur in de gemeenteraad.

Het liep tijdens de jaarwisseling flink uit de hand in Kanaleneiland. Hulpdiensten werden bekogeld met zwaar vuurwerk, er zijn meerdere voertuigen in vlammen opgegaan en de Mobiele Eenheid moest worden ingezet. “Dat we uiteindelijk de ME nodig hebben gehad om mensen hun werk te laten doen gaat alle perken te buiten”, zei Dijksma tijdens het vragenuur.

De burgemeester reageerde op vragen van de lokale fracties van de ChristenUnie, VVD en CDA. Deze partijen vroegen om opheldering over de situatie in Kanaleneiland. “Door middel van brandstichting, ingegooide ruiten, illegale staatraces en illegaal zwaar vuurwerk terroriseerde een kleine groep relschoppers de wijk, en zorgden zij voor een gevoel van wetteloosheid en onveiligheid. Dit, en het feit dat toegesnelde hulpverleners bekogeld werden met zwaar vuurwerk en belaagd werden, is compleet onacceptabel”, aldus de fracties.

Marshalllaan

Het ging met name mis op de Marshalllaan, een plek die pas een paar dagen voor de jaarwisseling in het vizier kwam van de autoriteiten. “Van tevoren worden de hotspots in beeld gebracht en daar zat een paar dagen voor de jaarwisseling de Marshalllaan nog niet bij”, aldus Dijksma.

In aanloop naar oud en nieuw hebben onder meer jongerenwerkers deze straat meegenomen in hun rondes. Ze hebben jongeren aangesproken en vaak werkt dit de-escalerend, aldus de burgemeester. Op de Marshalllaan heeft het er echter niet toe geleid dat het rustig bleef.

Over en weer

“Stadsmakers en jongerenwerkers geven aan dat er overlastgevers uit andere wijken aanwezig waren. Vaak kwamen zij met de auto. Het leek erop alsof groepen het op elkaar gemunt hadden. Zo werd er met zwaar vuurwerk over en weer geschoten”, zegt Dijksma tijdens het vragenuur.

Tot slot zegt de burgemeester wel dat alle jongeren die zijn opgepakt wel uit Kanaleneiland komen. “Ik begrijp goed dat dit type geweldsexplosie heel veel impact heeft. Daarom wordt op 16 januari een bijeenkomst voor bewoners georganiseerd.”