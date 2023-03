Burgemeester Dijksma sluit woning aan de Moersbergen in Vleuten na explosie

Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht heeft een woning aan de Moersbergen in Vleuten-De Meern voor dertig dagen gesloten. Reden daarvoor is een explosie die afgelopen zondag bij de woning plaatsvond.

De explosie was zondagavond rond 22.30 uur. Vermoedelijk werd bij de voordeur van het huis een brandbare stof verspreid en daarna aangestoken. Daarop volgde een harde knal en ontstond brand. Er vielen geen gewonden. Een verdachte is gevlucht via de Moersbergen in de richting van Breeveen. De politie zoekt nog getuigen van het incident.

Burgemeester Dijksma heeft woensdagavond besloten dat de woning voor dertig dagen dicht moet ‘om de openbare orde te waarborgen’. “De sluiting van de woning heeft tot doel het risico op herhaling en wanordelijkheden te voorkomen”, laat de gemeente weten. “De sluiting is onderdeel van een breder pakket aan zichtbare en onzichtbare maatregelen.”

De gemeente Utrecht houdt een lijst bij van woningen en bedrijven die vanwege veiligheidsredenen gesloten zijn. Momenteel zijn in Utrecht vijf woningen en vier bedrijven gesloten. Vorig jaar sloot de gemeente in totaal twintig gebouwen tijdelijk. In 2021 waren dat 27 gebouwen en in 2020 51 gebouwen.