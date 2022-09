Burgemeester Dijksma sluit woning in Utrechtse wijk Overvecht vanwege drugshandel

Burgemeester Sharon Dijksma heeft woensdag een woning aan de Brandenburchdreef in de Utrechtse wijk Overvecht gesloten vanwege drugshandel.

Het huis aan de Brandenburchdreef is gesloten voor zes maanden, wat inhoudt dat het komende half jaar niemand zonder toestemming de woning mag betreden.

De burgemeester kan een woning of bedrijfspand in de stad sluiten om verschillende redenen. Drugshandel – zoals in dit geval – is een van die redenen. Een pand kan verder bijvoorbeeld gesloten worden als het beschoten is, als er drugs zijn gevonden of als er strafbare feiten plaatsvinden, zoals illegaal gokken of het witwassen van crimineel geld.

Het huis aan de Brandenburchdreef is de achtste woning in Utrecht die momenteel gesloten is. In Overvecht werd eerder deze maand ook al een woning aan de Nigerdreef gesloten, vanwege een hennepkwekerij. In 2021 werden in Utrecht 27 gebouwen gesloten. In 2020 waren dat er 51, in 2019 74 en in 2018 44.

