Burgemeester Dijksma van Utrecht spreekt steun uit aan veroordeelde burgemeester van Istanbul

Burgemeester Sharon Dijksma heeft tijdens een internationale bijeenkomst van burgemeesters haar steun uitgesproken voor burgemeester İmamoğlu van Istanbul. İmamoğlu kreeg meer dan twee jaar gevangenisstraf opgelegd vanwege het ‘beledigen van de kiesraad’.

“Burgemeesters horen hun werk te kunnen doen, zonder daarin te worden belemmerd of zelfs te worden vervolgd”, stelt Dijksma in haar videoboodschap aan de andere burgemeesters. “Zij spelen immers een belangrijke rol in het beschermen van onze democratische waarden. Wanneer deze waarden in gevaar komen is het belangrijk dat burgemeesters solidair zijn en samen sterk staan. Daarom spreek ik mijn steun uit voor burgemeester İmamoğlu.”

Dijksma sprak haar steun uit via een digitale boodschap. Dat deed ze tijdens de Cities for International Growth & Progress conferentie. Op de conferentie werd gesproken over de rol van burgemeesters in het beschermen van democratische waarden en de rechtstaat. Onder meer de burgemeesters van Athene, Florence en Parijs waren ook aanwezig.

Een Turkse rechtbank heeft de burgemeester van Istanbul veroordeeld tot gevangenisstraf. Ook mag hij geen politieke rol meer op zich nemen. Ekrem İmamoğlu werd veroordeeld tot twee jaar, zeven maanden en 15 dagen gevangenisstraf omdat hij drie jaar geleden in een persbericht leden van de hoogste verkiezingsraad van Turkije ‘dwazen’ noemde.