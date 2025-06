Burgemeester Dijksma verbiedt Pegida-demonstratie in Utrecht na waarschuwing voor verstoring

De Pegida-demonstratie die woensdagmiddag bij een Utrechtse moskee zou plaatsvinden, mag niet doorgaan. Burgemeester Sharon Dijksma heeft de demonstratie verboden vanwege signalen dat tegenstanders de actie willen verstoren. Door de inzet van politie bij de NAVO-top in Den Haag is er volgens haar te weinig capaciteit beschikbaar om de veiligheid te garanderen.

De demonstratie zou plaatsvinden bij een Utrechtse moskee, waar volgens de organisator ook een Koran zou worden vernield of besmeurd – een uitingsvorm die volgens Dijksma juridisch toelaatbaar is, maar ook als kwetsend en provocerend kan worden ervaren. Het doel van de demonstratie was volgens Pegida naar eigen zeggen gericht ‘tegen bedreigingen en geweld vanuit de moslimgemeenschap bij islamkritiek’.

Omdat een groot deel van de politiemensen uit Utrecht bij de NAVO-top in Den Haag wordt ingezet, lag er volgens de burgemeester al een plan klaar om de demonstratie te faciliteren op een alternatieve locatie. Zo kon de demonstratie op een veilige manier toch doorgaan. “De politie liet mij weten dat de demonstratie daar in principe veilig zou kunnen worden gefaciliteerd met de normaliter beschikbare politiecapaciteit”, zegt de burgemeester.

Totdat burgemeester Dijksma dinsdagavond door de politie werd geïnformeerd over online oproepen om de demonstratie van Pegida te verstoren. “De inschatting van de politie dat deze nieuwe informatie doet vrezen voor (ernstige) wanordelijkheden bij de demonstratie, heeft ingrijpende consequenties gehad voor mijn afwegingen”, zegt Dijksma daarover. De politiecapaciteit die woensdag in de stad beschikbaar is, is volgens Dijksma niet genoeg om de demonstratie te beschermen en een verzoek om extra politie-inzet werd afgewezen.

De burgemeester benadrukt in een raadsbrief dat het demonstratierecht hoog in het vaandel staat in Utrecht, maar dat ze zich, gezien de uitzonderlijke omstandigheden, genoodzaakt ziet om de demonstratie van Pegida in Utrecht daarom te verbieden.