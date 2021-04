Burgemeester Dijksma wil net als Halsema buitenruimte geleidelijk heropenen, waaronder terrassen

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma sluit zich aan bij de oproep van haar Amsterdamse collega om de buitenruimte geleidelijk meer te heropenen. Hier valt ook het openen van de terrassen onder.

Femke Halsema was vrijdagavond te gast bij de talkshow van Beau van Erven Dorens. Daarin sprak zij over de drukte in de Amsterdamse parken een paar dagen eerder. Halsema noemde het ‘chaotische situaties’. Ook in Utrecht was het afgelopen week druk in verschillende parken.

De Amsterdamse burgemeester is dan ook van mening dat er meer buitenruimte nodig is. Zo opperde zij om de dierentuin, de botanische tuin en de terrassen te openen. “Ik zie veel liever dat mensen een beetje geordend op een terras gaan zitten, in plaats van met duizend mensen in het park.”

Verantwoord

Een woordvoerder van de Utrechtse burgemeester laat weten dat Dijksma zich aansluit bij de oproep van Halsema om de buitenruimte geleidelijk meer te heropenen. “Dit geeft mensen letterlijk de ruimte om op een verantwoorde manier erop uit te gaan.” Daarbij wordt de nadruk gelegd dat buitenruimte breder is dan alleen terrassen.

Ook burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam en Jan van Zanen van Den Haag steunen de oproep van Halsema.