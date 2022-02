Burgemeester Dijksma wil vergunningsplicht voor autobranche op bedrijventerrein Nieuw Overvecht

Ondernemers in de autobranche op bedrijventerrein Nieuw Overvecht moeten mogelijk een vergunning gaan aanvragen. Burgemeester Dijksma wil een vergunningsplicht invoeren voor het gebied. De vergunningsplicht moet de branche in de omgeving minder aantrekkelijk maken voor de ondermijnende criminaliteit. Dijksma zegt in april definitief de knoop door te hakken over de invoering.

De vergunningsplicht zou voor een periode van drie jaar moeten gelden. Ondernemers in de autobranche zouden dan een vergunning moeten aanvragen voor het vestigen van hun bedrijf. Dijksma zegt over drie jaar te kijken of een verlenging van de vergunningsplicht nodig is.

‘Kwetsbaar gebied’

De afgelopen jaren is er door de gemeente sterk ingezet op de verbetering van de situatie op bedrijventerrein Nieuw Overvecht. Meer toezicht, meer controles en meer blauw op straat. De maatregelen moesten vooral de ondermijnende criminaliteit tegengaan. De gemeente ging ook met ondernemers in gesprek over het herkennen en melden van criminele activiteiten, zoals witwassen.

Maar ook met die extra aandacht blijft het bedrijventerrein een ‘kwetsbaar’ gebied. Regelmatig werden er overtredingen geconstateerd. Met name bij bedrijven in de autobranche bleek het vaak mis te gaan. Daaronder vallen bijvoorbeeld autoverhuurbedrijven, maar ook zaken die auto’s wassen, onderhouden, repareren en keuren.

Ondermijning

De politie krijgt over het bedrijventerrein in de afgelopen vijf jaar 40 procent meer meldingen binnen dan gemiddeld. Dijksma: “Incidenten worden drie keer vaker gekoppeld aan ondermijning dan dat dit gemiddeld gebeurde bij de andere bedrijventerreinen. Ook blijkt dat er significant meer bedrijfslocaties voorkomen in strafrechtelijke onderzoeken dan wat gemiddeld is voor alle bedrijventerreinen.”

Lang niet alle ondernemers mengen zich in het crimineel circuit. Volgens de burgemeester biedt het stellen van een vergunningsplicht een manier om malafide ondernemers af te schrikken. De ondernemers op bedrijventerrein Nieuw Overvecht die geen kwaad in de zin hebben, moeten door de regeling beschermd worden.

Ondernemers op het bedrijventerrein kunnen reageren op het plan. Ze worden daarover geïnformeerd door de gemeente. Ook zullen er in maart informatieavonden plaatsvinden.

