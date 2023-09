Burgemeester Dijksma zegt dat er in Utrecht tijdens een demonstratie altijd ruimte is voor een tegengeluid

Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht zegt dat er tijdens een demonstratie altijd ruimte moet zijn voor een tegengeluid. De burgemeester doelt hierbij op de twee groepen die zaterdag hun mening lieten horen in Park Paardenveld. Daarnaast zegt Dijksma dat mede dankzij forse politie-inzet iedereen de mening kon laten horen.

In Park Paardenveld stonden zaterdag twee groepen demonstranten lijnrecht tegenover elkaar. Aan de ene zijde stonden aanhangers van de Let Women Speak-bijeenkomst en daartegenover stond een groep die het niet eens was met deze boodschap.

Burgemeester Dijksma zei na afloop dat demonstratierecht een groot goed is in Utrecht. “Ongeacht de inhoud van de demonstratie. […] Demonstraties mogen schuren en het is bekend dat demonstraties, soms heftige, tegenreacties kunnen oproepen. We geven het recht om te demonstreren ruim baan. We faciliteren actief en waar nodig beschermen we demonstraties. Hierbij geldt ook dat er altijd ruimte is voor een tegengeluid.”

Politie

Toen vlak na aanvang van het Let Women Speak-protest een grote groep tegendemonstranten in het park arriveerde, probeerde een klein deel hiervan de afzetting te omzeilen. Dit werd echter voorkomen door optreden van de politie.

Dijksma: “De politie beschikte op geen enkel moment over concrete informatie waaruit zou blijken dat personen of groepen uit waren op een gewelddadig treffen met de demonstranten van ‘Let Women Speak’. Wel waren er op basis van ervaring elders in Europa, met soortgelijke demonstraties, zorgen.”

Forse inzet

Om beide geluiden te faciliteren waren er in Park Paardenveld twee vakken en daartussen een bufferzone ingericht. Ook was er veel politie aanwezig. Er is uiteindelijk een persoon aangehouden.

“Hij behoorde niet tot een van de demonstraties, begaf zich hinderlijk in de demonstratie van Let Women Speak en weigerde nadat hij door de organisatie was verzocht weg te gaan, een bevel van de politie op te volgen. […] Al met al kan geconcludeerd worden dat, mede dankzij een forse politie-inzet, een ieder zijn mening heeft kunnen laten horen.”