Burgemeester Dijksma zegt vroegtijdige opening van horeca niet te gedogen

De burgemeester van Utrecht laat weten gewoon op te treden tegen horecazaken die zaterdag de deuren willen openen. In navolging van restaurants en cafés in andere gemeentes zijn er ondernemers die morgen in Utrecht willen opengaan. Zowel in Limburg als in Zeeland hebben burgemeesters gezegd begrip te hebben en niet te zullen optreden. Burgemeester Sharon Dijksma laat weten begrip voor de zorgen van ondernemers te hebben, maar wel op te treden bij overtredingen.

Horecaondernemers zijn verbolgen dat er – naar alle waarschijnlijkheid – geen versoepelingen worden aangekondigd tijdens de coronapersconferentie vrijdagavond. In onder meer Limburg en Zeeland hebben ondernemers aangekondigd de deuren te zullen openen.

“Wij, de burgemeesters, hebben begrip voor de onvrede van de ondernemers in onze gemeenten”, schrijven vijftien burgemeesters in Limburg gezamenlijk. In de verklaring staat dat horecaondernemers op zaterdag de deuren mogen openen. Ook burgemeesters in Zeeland hebben aangegeven niet op te treden bij ‘openstellingsacties’ van de horeca.

Utrechtse horeca

In Utrecht zijn een paar zaken die ook zaterdag de deuren willen openen als protest tegen de voortdurende lockdown voor horeca. Onder meer Gys, Sanju Ramen, de Beren, ‘t Zusje , Copper Branch en café ’t College hebben gezegd graag morgen gasten te ontvangen.

Burgemeester Sharon Dijksma laat desgevraagd weten niet anders dan anders te zullen optreden. “Als we een overtreding constateren wordt een ondernemer eerst aangesproken, dan gewaarschuwd en als de overtreding aanhoudt volgt een boete of bestuurlijke maatregel. Bij excessen kunnen die stappen elkaar heel snel opvolgen.”

Begrip

Dijksma zegt de zorgen van de ondernemers wel te begrijpen. “Ik zie en deel de zorgen die de motivatie voor deze acties zijn. Het water staat ondernemers aan de lippen, maar ze krijgen nauwelijks steun. Dit heb ik het kabinet, samen met andere burgemeesters, gisteravond bij het Veiligheidsberaad nogmaals op het hart gedrukt. Tegelijkertijd moeten we regels handhaven zo lang ze gelden.”