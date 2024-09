Burgemeester Dijksma ziet tweede termijn van zes jaar wel zitten

De Utrechtse burgemeester Dijksma ziet een tweede termijn wel zitten. Haar huidige termijn loopt nog tot in 2026, toch heeft ze een volgende termijn ook al op haar lijstje staan. Dat zei de burgemeester tijdens een gesprek op de radio met Sven Kockelmann.

Tijdens het gesprek op NPO Radio 1 antwoordde de burgemeester op de vraag van Kockelmann of ze al met haar tweede periode bezig is, eerst nog dat ze vooral druk is met deze termijn. “Ik heb mij voorgenomen om deze termijn vooral heel erg goed te doen. Ik heb het zeer naar mijn zin.” Als Kockelmann het nogmaals vraagt zegt Dijksma: “Ik heb dat zeker op mijn agenda staan. Je moet echt investeren in je stad en dat kost gewoon tijd.”

Sharon Dijksma werd in december 2020 tijdens een buitengewone raadsvergadering beëdigd. De stad nam toen ook afscheid van waarnemend burgemeester Peter den Oudsten, hij trad aan toen Jan van Zanen eerder dat jaar naar Den Haag vertrok.