Utrechts college deels positief over PvdD-voorstel om dierenleed door vissen te beperken

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) van Utrecht staat deels positief tegenover het initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren (PvdD) om dierenleed bij vissen terug te dringen. Hoewel het college erkent dat hengelen pijn en stress veroorzaakt bij vissen, plaatst het ook kanttekeningen bij de haalbaarheid en gevolgen van de voorgestelde maatregelen.

Met het voorstel vraagt de PvdD het college om in de onderhandelingen met de Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging (AUHV) over een nieuwe huurovereenkomst in te zetten op maatregelen die het vissen beperken. Zo pleit de partij onder andere voor meer visvrije wateren en een verbod op het gebruik van weerhaken.

Kosten, handhaving en juridische grenzen

Het college heeft vooral bedenkingen bij de financiële en juridische uitvoerbaarheid van enkele voorstellen. Volgens B&W zou het beperken van het aantal viswateren de recreatiemogelijkheden voor Utrechters te sterk inperken en leiden tot een hogere druk op de wateren waar nog wel gevist mag worden. Bovendien ontbreekt de capaciteit om op de extra regels te handhaven.

Ook ziet het college geen meerwaarde in een verbod op leefnetten, omdat dit volgens B&W nauwelijks winst oplevert voor het dierenwelzijn. Het voorstel van de PvdD om alleen inwoners van Utrecht toe te staan te vissen, noemt het college juridisch onhaalbaar. Een verbod op het voeren van vissen wordt evenmin haalbaar geacht, opnieuw vanwege een gebrek aan handhavingscapaciteit.

Dialoog over weerhaken, lood en kweekvis

Op andere punten toont het college zich wél bereid om in gesprek te gaan met de AUHV. Zo wil het college van B&W overleggen over een verbod op weerhaken, aangezien deze extra schade veroorzaken bij vissen. Ook wil het college het gebruik van lood bij het vissen geleidelijk uitfaseren en stimuleren dat vissers overstappen op loodvrije alternatieven.

Daarnaast wil het college bespreken of er een maximum van één hengel per visser kan worden ingevoerd en of het uitzetten van kweekvis voor de hengelsport kan worden beëindigd. Ook sluit het college zich aan bij de wens van de PvdD om te stoppen met vislessen op scholen. Tot slot wil het maatregelen onderzoeken voor vissen bij hoge watertemperaturen, omdat vissen dan extra kwetsbaar zijn.

Vissers voelen zich in diskrediet gebracht

De AUHV, die ruim 11.000 leden telt, reageert fel op het voorstel. Volgens de vereniging zet de PvdD de hengelsport in een kwaad daglicht en is zij vooraf niet bij het voorstel betrokken. De AUHV noemt diverse onderdelen van het plan onacceptabel of juridisch onuitvoerbaar, maar zegt wel te willen meewerken aan versneld loodvrij vissen. Ook wil de vereniging zich blijven inzetten voor opruimacties, biodiversiteitsmonitoring en het onderhoud van oevers.

Voortdurende politieke discussie

De hengelsport ligt al langer onder vuur in de Utrechtse politiek. Eerder besloot de gemeente het aantal viswateren niet verder uit te breiden en de hengelsport niet actief te stimuleren. In 2024 probeerde de PvdD nog een gedeeltelijk visverbod in te voeren, maar dat voorstel haalde het niet.

De gemeenteraad bespreekt het nieuwe initiatiefvoorstel van de PvdD op donderdag 20 november.