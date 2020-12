Burgemeester en wethouders maken filmpje voor Utrechters: ‘Hou vol en let op elkaar’

Burgemeester Dijksma heeft dinsdag samen met de wethouders een filmpje gemaakt om Utrechters een hart onder de riem te steken in aanloop naar de feestdagen. Dijksma wijst erop dat je eenzaamheid niet altijd ziet, maar dat sommige Utrechters zich wel degelijk eenzaam voelen.

“Als nieuwe burgemeester van Utrecht was ik zo graag de stad in gegaan om met jullie kennis te maken”, zegt Dijksma. “Helaas moet veel nu wachten. Ik vraag nu online en aan mensen die ik tegenkom in de stad: ‘Hoe gaat het met u?’ Oprechte belangstelling voor elkaar is nu zo belangrijk. Wat doe jij tegen eenzaamheid?”

Wethouder Maarten van Ooijen vertelt vervolgens dat hij tijdens de eerste lockdown iets extra’s kookte voor bewoners uit de buurt, en wethouder Lot van Hooijdonk belt in deze tijd net wat vaker met vrienden die single zijn en met haar ouders.

Facetime

Ook wethouder Anke Klein denkt aan mensen die alleen wonen. “Sinds maart facetime ik ieder weekend met twee vrienden die ook allebei alleen wonen. Zo houden we elkaar gedrieën op de been”, vertelt Klein in het filmpje.

Wethouder Linda Voortman zegt dat een simpele ‘hoi’ de dag van een mens al mooier kan maken. Dat beaamt wethouder Eelco Eerenberg.

Ondernemers

Maar ook aan anderen wordt gedacht. Wethouder Kees Diepeveen gaat bijvoorbeeld op bezoek bij zijn dementerende buurvrouw in het verzorgingstehuis. “En als het niet binnen kan, dan door een raamvisitie.” Wethouder Klaas Verschuure staat even stil bij de ondernemers: “Ook voor ondernemers is eenzaamheid dit jaar een thema. Je zal bijvoorbeeld maar horecaondernemer zijn een geen gasten kunnen ontvangen.”

Burgemeester Dijksma besluit het filmpje met bemoedigende woorden: “Hou vol en let op elkaar. Wij wensen jou, ondanks dat veel anders is dan anders, hele mooie dagen.”