Burgemeester in gesprek met directeur Vrelinghuis; situatie verbeterd, maar zorgen over bedreigende berichten

Burgemeester Dijksma is in gesprek gegaan met de directeur van het Vrelinghuis over de huidige situatie bij de abortuskliniek aan de Biltstraat. De directeur is op het gebied van demonstraties blij met de situatie zoals die nu is, maar uit zijn zorgen over de soms bedreigende berichten die medewerkers van de kliniek ontvangen.

Anti-abortusdemonstranten van ‘Schreeuw om Leven’ stonden vaak bij de kliniek om mensen bij de ingang van het gebouw aan te spreken. De gemeente is regelmatig met de demonstranten in gesprek gegaan en de burgemeester heeft het ze verboden bij de ingang mensen aan te spreken. Ze mogen wel in de omgeving van het gebouw demonstreren.

De directeur zegt in het gesprek dat hij de situatie zoals die nu is een verbetering vindt ten opzichte van de situatie hiervoor. Demonstranten staan nu op de laad- en loszone op de hoek van de Sweelickstraat en de Biltstraat en er zijn geen klachten van bezoekers en medewerkers over de demonstranten. Volgens de burgemeester ziet de directeur ook in de toekomst graag dat demonstraties op enige afstand van de kliniek plaatsvinden.

“Nog liever zou de directeur zien dat de demonstraties niet zouden plaatsvinden, maar er is begrip dat de vrijheid van meningsuiting ruimte geeft aan demonstraties zolang de wet niet wordt overtreden”, schrijft Dijksma in een brief aan de gemeenteraad.

Bedreigende berichten

Wel heeft de directeur van het Vrelinghuis zijn zorgen geuit over “de (soms bedreigende) berichten die medewerkers van het Vrelinghuis ontvangen van mensen (al dan niet anoniem) die het niet eens zijn met de werkzaamheden die zij uitvoeren”. De gemeente heeft met de kliniek en de politie afspraken gemaakt over het melden of aangifte doen bij bedreiging. Ook bij niet strafbare, maar wel ‘zeer onaangename uitingen’ is er contact tussen de kliniek en de gemeente.

De burgemeester zegt dat ze de kliniek op de hoogte brengt van geplande demonstraties in de omgeving van het Vrelinghuis. In het gesprek tussen de directeur en Dijksma is volgens de burgemeester naar voren gekomen dat iedereen, zowel bezoekers als medewerkers, “vrijelijk de kliniek moet kunnen betreden zodat op verantwoorde wijze medische behandeling en/of advies gegeven kan worden”.

Brief

Burgemeester Dijksma schreef in januari een brief naar demonstranten die regelmatig bij de kliniek staan. Daarin stond onder andere dat mensen het recht hebben om hun mening in nabijheid van de kliniek kenbaar te maken. “Zolang geen sprake is van feitelijk verhinderen van de toegang of het daadwerkelijk lastigvallen van de vrouwen die de kliniek bezoeken en het personeel dat in de kliniek werkt.”

De burgemeester schreef ook dat het demonstratierecht een grondrecht is, maar dat de zorgverplichting van de overheid ook geldt. Zorgbehoevenden zouden daarom ongestoord toegang moeten kunnen krijgen tot medische voorzieningen.