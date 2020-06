Burgemeester Jan van Zanen krijgt eigen stripfiguur

Burgemeester Jan van Zanen heeft vanochtend van de bewoners van de Pelikaanstraat bij Vaartsche Rijn een eigen stripfiguur gekregen. Van Zanen wilde tijdens zijn afscheidstour graag langs deze straat fietsen. Daar werd hij feestelijk onthaald en kreeg hij het stripfiguur ingelijst overhandigd. Met dit cadeau wil de straat hem succes wensen in Den Haag.

Geheel in de stijl van de straat is Van Zanen afgebeeld als pelikaan. “Hij kan nu lekker zijn vleugels uitslaan”, zegt Erik Persoon, een van de bewoners van de straat. “We hopen dat hij in een warm nest terechtkomt.”

Donald Duck

Enkele tientallen mensen stonden vanochtend buiten toen Van Zanen aan kwam fietsen. De vlaggen hingen uit, er was met stoepkrijt getekend en ook een confettikanon kon niet ontbreken om de burgemeester feestelijk te onthalen.

Illustrator Dorith Graef tekende het stripfiguur. Ze werkt onder meer bij Donald Duck. Hoewel deze illustratie zo in het blad zou passen, komt het daar niet in te staan. Graef maakte het speciaal voor deze gelegenheid. Volgens Persoon was de burgemeester er heel blij mee. “Hij gaat het in zijn kantoor ophangen in Den Haag.”

Fietstocht

Vandaag neemt de burgemeester afscheid van de stad met een fietstocht. De bedoeling is dat hij een bezoekje brengt aan alle tien de wijken van de stad. Van Zanen volgt daarbij voor een deel de Vuelta-route die deze zomer in Utrecht zou starten.

Peter den Oudsten wordt op 1 juli benoemd tot waarnemend burgemeester. Hij is tijdelijk burgemeester van de stad, totdat er een nieuwe definitieve burgemeester is gevonden.