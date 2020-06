Burgemeester Jan van Zanen schrijft brief aan Utrechters: ‘Blijf ook de komende tijd op elkaar passen’

Burgemeester Jan van Zanen heeft een open brief geschreven aan Utrechters. Hij is blij dat de stad, die maandenlang dicht zat, weer langzaam opengaat en dat we weer makkelijker in Utrecht kunnen bewegen. Maar hij roept ook iedereen op om de komende tijd voorzichtig te blijven en op elkaar te passen.

Beste Utrechters,

Een jaar geleden schreven Mick Jagger en Keith Richards een nummer voor het nieuwe Rolling Stones-album. ‘Living in a Ghost Town’ lag een tijdje op de plank te verstoffen, tot de coronacrisis kwam en het nummer opeens heel actueel werd. En nu dagelijks ‘Life was so beautiful, now we all got locked down’ uit de speakers klinkt.

Actueler en treffender kan een songtekst niet zijn. En inderdaad; met die lege straten, afgesloten trapveldjes, verpleeghuizen zonder bezoek, de stamkroeg gesloten en minstens anderhalve meter afstand oogde en voelde Utrecht in het begin van onze lockdown ook als een spookstad. Geen fraai gezicht, geen plezierige maatregelen, maar wel bittere noodzaak om verdere verspreiding van het virus te voorkomen en onze kwetsbare mensen te beschermen. Maar het voelde soms best eenzaam. En u was niet de enige… ‘If I want a party, it’s a party of one’, zingt Jagger met gevoel voor understatement.

Echter; de deur die maandenlang potdicht zat, schuift nu langzaam maar zeker weer open. Sinds deze week zijn terrassen en restaurants weer toegankelijk en gingen de middelbare scholen weer open. Onder voorwaarden weliswaar, maar er kan weer iets meer en daardoor krijgt Utrecht weer wat kleur op de wangen.

Dat we nu meer kunnen bewegen, ontmoeten en ondernemen, kwam niet vanzelf. Die versoepelingen hebben we samen bereikt. En we moesten er veel voor laten. U bleef zo veel mogelijk binnen en u hield afstand. Niet makkelijk, want we hebben al tijden prachtig voorjaarsweer.

Gelukkig kunnen we weer een balletje trappen buiten en een museum bezoeken. Dromen we weer over mooie dingen. Misschien maakt u alweer plannen…. Het geeft de burger moed. Echter; moed mag niet overslaan in overmoed, want de algemene regels blijven nog steeds van kracht. Het virus is nog steeds onder ons, zal dat ook blijven, dus is het belangrijk dat we ons aan de regels houden. We pakken voorzichtig het leven op én we houden afstand.

Blijf ook de komende tijd een beetje op elkaar passen. Wees geduldig. Bijvoorbeeld in de rij bij de winkelwagentjes… Laat die fietser achter u even passeren …. En gun uw buurman en de ondernemer op hoek die meter extra. De publieke ruimte is altijd kleiner dan we zouden willen. Het is passen en meten …

Waardeer het dat we samen in Utrecht zo ver zijn gekomen. Dat we na dromen ook weer kunnen doen. Chapeau. Mick Jagger zingt over ‘a party of one’, maar dankzij uw geduld, incasseringsvermogen en medemenselijkheid kunnen we, beetje bij beetje, samen het leven weer omarmen en straks ook elkaar weer omarmen.

Met vriendelijke groet,

Jan van Zanen

Burgemeester van Utrecht